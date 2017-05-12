Теперь они светятся в темноте и разговаривают. Белорусам показали Бонстиков-2

Чуть больше месяца назад они, как олимпийский Мишка, на воздушных шарах улетели обратно на свою планету Бонитрон-24. Дети плакали, а родители тихо радовались, что помешательство на игрушках-липучках закончилось. Герои, конечно, обещали вернуться. Но кто бы мог подумать, что камбэк окажется таким скорым. Уже в понедельник в «Евроопте» появятся новые Бонстики. Сегодня они «высадились» в парке «Дримлэнд».



Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

В новой коллекции снова будет 24 игрушки. Только по легенде, придуманной креативщиками торговой сети, нынешние герои — старшие товарищи прежних. И если раньше Бонстики умели только «залипать», то к новому пришествию некоторые из них научились «разговаривать» и светиться в темноте.

— Я и не знала, что это снова повторится. А ребенок на днях пришел из школы со словами: «Мама, ты знаешь, что Бонстики возвращаются?». Мы до последнего собирали первую коллекцию. Даже после окончания акции обменивались с друзьями. Только выдохнули — и тут снова, — рассказывает Ирина.





— У нас во дворе целая биржа этих Бонстиков организовалась. У каждой мамочки в коляске пакетик с игрушками. Я сначала не участвовала во всем, а потом все-таки не смогла удержаться и тоже залипла, — шутит Ольга.

За два месяца, которые шла первая акция, «Евроопт» раздал своим клиентам 22 миллиона игрушек. Их меняли, особо редких продавали на форумах и пересылали по почте. Но вот самой торговой сети особо заработать на всеобщем помешательстве на Бонстиках не удалось.

Ритейлер заманил в свою программу лояльности 110 тысяч новых покупателей, увеличил продажи партнерских товаров в 6 раз. Доля бонстиков в росте товарооборота составила 2−3 процента. Это значит, что по факту ради Бонстиков люди покупали разве что лишнюю шоколадку, чтобы добить сумму покупки до заветных 15 рублей и получить очередную игрушку.





— Не скажу, что у нас была цель сильно заработать на этой акции. Мы хотели вызвать у наших покупателей положительные эмоции, выстроить с ними доверительные и долгосрочные отношения. А этого мы достигли. Где-то эффект даже превзошел наши ожидания, — рассказал председатель совета директоров сети «Евроопт» Андрей Зубков.

Руководитель торговой сети говорит, что с таким же экономическим эффектом акции проходили и в других странах. Но вот по массовости и вовлеченности белорусы победили остальных европейцев.





Создатели белорусских Бонстиков не скрывают, что подсмотрели идею с игрушками-липучками за границей. Но уверяют, что позаимствовали лишь идею. Самих героев, их прозвища и личные истории придумывали самостоятельно.

— Мы создали героев, которым дети доверяют и к которым прислушиваются. Поэтому мы решили направить это в конструктивное русло. Новые Бонстики будут в игровой форме приобщать детей к тому, чтобы они учились с удовольствием и интересом, — раскрывают тайну новой коллекции создатели Бонстиков.

На празднике в «Дримлэнде» детям показали пять новых героев. Это умник-очкарик Гуглик, не в меру упитанный Ёся, веселый Лыба, красавица в розовом Зяба и любительница порядка Фрау.

Гостям закрытой презентации раздали сразу всю коллекцию из 24 игрушек. Остальным до официального запуска акции можно было купить только промотовары с героями. Их будет более сотни, включая посуду, одежду и канцтовары.





— Давай купим тебе коробочку для новых Бонстиков, — предлагает мама сыну.

— А давай еще и тарелочку, — ребенок решил проверить маму на щедрость.

— И ты будешь есть кашу?

— Из нее — буду.

На том и сошлись.

— Мы последних два месяца практически не тратились на игрушки. Сходили в магазин, купили необходимое, получили пару Бонстиков — и ребенок счастлив. Но с этими новыми товарами немного побаиваюсь. Буду водить сына по магазину окольными путями, а то придется все скупить, — шутит Оксана.

Раздавать Бонстиков будут с 15 мая всем участникам программы лояльности «Евроопта», сделавшим покупку минимум на 15 рублей. За бон-товары положены дополнительные игрушки.

А пятерка главных героев отправится в гастрольный тур по Беларуси, чтобы сеять помешательство на игрушки-липучки снова.



