ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о спортивных чиновниках: мне такие зарплаты не снились

12.05.2017 21:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Глава белорусского государства, назначив новых руководителей местной вертикали власти, указал на необходимость повышения жизненного уровня населения, трудоустройства безработных, создания новых рабочих мест, а также корректировки севооборота, особенно в северных районах республики.

"Основные вопросы, это вопросы социальные, которые "потянут" за собой экономику. Цены, зарплата, занятость. Решая эти вопросы, мы никуда не денемся от модернизации предприятий. Если мы не решим в этом году проблему с уровнем заработной платы, нам будет невозможно работать в будущем. Нас люди вообще не поймут", – сказал Лукашенко.

Назначен новый ректор Белорусского государственного университета физической культуры, им стал Сергей Репкин, в беседе с которым глава государства обозначил актуальные проблемы спортивной отрасли, недостатки в работе федераций и чиновников.

"Спорта нет, а они сидят и зарплаты – дай бог! Мне не снились такие зарплаты, первому лицу в государстве! Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, а готовить их надо на местах", – отметил президент.

Аудиозапись из новостного сюжета телеканала СТВ слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе "кадрового дня" озвучил несколько важных тезисов, которые касаются сельского хозяйства, социальной политики, спорта...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бои за выживание: белорусские хоккеисты играют с Францией. Мультимедийный онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика