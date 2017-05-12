Лукашенко о спортивных чиновниках: мне такие зарплаты не снились

Глава белорусского государства, назначив новых руководителей местной вертикали власти, указал на необходимость повышения жизненного уровня населения, трудоустройства безработных, создания новых рабочих мест, а также корректировки севооборота, особенно в северных районах республики.

"Основные вопросы, это вопросы социальные, которые "потянут" за собой экономику. Цены, зарплата, занятость. Решая эти вопросы, мы никуда не денемся от модернизации предприятий. Если мы не решим в этом году проблему с уровнем заработной платы, нам будет невозможно работать в будущем. Нас люди вообще не поймут", – сказал Лукашенко.

Назначен новый ректор Белорусского государственного университета физической культуры, им стал Сергей Репкин, в беседе с которым глава государства обозначил актуальные проблемы спортивной отрасли, недостатки в работе федераций и чиновников.

"Спорта нет, а они сидят и зарплаты – дай бог! Мне не снились такие зарплаты, первому лицу в государстве! Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, а готовить их надо на местах", – отметил президент.

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