Чего хотят женщины и можно ли соблазнить любую? Ответы пикаперов

В Беларуси становится всё больше школ, которые обещают превратить любого среднестатистического «Васю» в альфа-самца. Букет обещаний незатейлив, но привлекателен: уверенность в себе, увеличение круга знакомств (девушек, имеется в виду), разнообразие в сексуальной жизни.

Что же такое пикап и кто такие белорусские пикаперы?

В столице Беларуси сразу несколько школ пикапа, причем многие из них успешны. Чему ж там учат? Спросим это у представителей разных школ.





Школа РМЭС (русская модель эффективного соблазнения) самая крупная школа пикапа на постсоветском пространстве. За 14 лет обучение прошли более 150 000 учеников. Сегодня РМЭС включает в себя десятки представительств от Лондона до Владивостока. Рассказывает о специфике обучения в этой школе один из самых успешных преподавателей Александр Юрков.

Кстати, на сайте школы можно найти вот такую информацию об Александре: «В списке его достижений более 200 соблазненных женщин, „тройной кувырок“ (соблазнение трех не знакомых до этого девушек в течение суток), секс с горячей незнакомкой на высоте 11 тысяч метров и многое другое, о чем не принято писать в открытую. Служба в армии и небольшой опыт работы в милиции сформировали характер, который помог многого добиться: должности заместителя директора строительной компании без специального образования и открытия собственного бизнеса — сети бутиков по продаже аксессуаров, ну, а главное — девушек: красивых, сексуальных и умных».

— Понятие «пикапер» давно устарело, и как таковых их уже нет. Сейчас пикапер — это человек, который старается стать успешным во всех сферах жизни. И с девушками в том числе. Я пришел в эту сферу деятельности 12 лет назад совершенно случайно. Жизнь свела меня с человеком, который предложил с ним сходить на тренинг по соблазнению. Я долго сомневался, так как в те времена тренинговая отрасль была не сильно развита. И я подумал, что это какое-то шарлатанство. Однако именно этот семинар изменил мою жизнь. До этого я работал на стройке, не умел ставить цели и достигать их. Сейчас я уже 9 лет занимаюсь обучением парней, у меня есть свой бизнес, хобби и любимая женщина.

РМЭС не учит шаманству, мы, по сути, «Академия благородных парней». Ведь если парень будет интересен девушкам, то ему повезет и в других сферах жизни. Мы помогаем «прокачать» внешний вид, улучшить коммуникабельность, учим достигать цели с максимальной эффективностью.



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Как мы этого добиваемся? За счет создания типичных жизненных ситуаций и подконтрольного их проживания с обратной связью. Обучить человека такому несложно, но если он действительно этого хочет. Бывает даже, что родители приводят сыновей. Помню случай, когда жена привела мужа…

На наших курсах можно встретить и миллионера, и сантехника, которые во время выполнения заданий поддерживают друг друга. Возрастная категория учеников: парни от 18 лет, у которых уже появились цели в жизни (помимо учебы, например) и до бесконечности. Самому старшему ученику 64 года!

Профессионального «соблазнителя» вычислить нереально. Однажды девушка после ночи с моим учеником сказала: «Ты такой шустрый, сама не ожидала, что так выйдет». На что он ответил, что в теме соблазнения уже 4 года. Девушка несколько растерялась, поскольку была уверена, что все эти приемы соблазнения не работают и с ней это не произойдет… Сейчас эти ребята вместе уже три года.

А вот что рассказывает Сергей Корулин, представитель проекта «Мужской клуб»:

— Основная цель нашего проекта — развитие парней, перемены в их мировоззрении и отношении к жизни.

Сразу хочется определиться с терминологией: ни мы (как тренеры), ни ребята, которых мы обучаем, не относим себя к понятию «пикаперы». У этих терминов довольно плохая репутация, и в большинстве своем она оправдана. Обычно это молодые ребята (до 22 лет), которые откровенно плохо понимают противоположный пол, воспринимают эту тему как «fun» и для успеха готовы творить любой трэш. Их в целом распознать несложно по ряду признаков.

специальный (как правило, коллективный) выход в город («в поле») ради знакомств,

откровенная беготня за девушками и набирание уймы телефонов, по большинству из которых они никогда не позвонят,

заученные детские фразочки при знакомстве а-ля «Наверное, твои родители террористы? — Почему? — А иначе откуда у них такая бомбочка!»;"Знаешь, есть Тихий океан? — Ну! — Это я успокоил!"; «Знаешь, чем отличается человек от робота? — Чем? — Тем, что у человека есть сердце» и прислоняет ее руку к своему бьющемуся сердцу. И прочий откровенный детский бред.



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Естественно, после такого начала надежда на положительный исход ничтожно мала. Девушка отказывает в знакомстве. А так как теория пикапа учит, что нельзя уйти побежденным, у этих ребят есть в арсенале заученные негативные фразочки, которые, по их мнению, ставят девушек на место.

При этом не скажу, что опыт общения с пикаперами для девушек — лишний. Эти парни хотя бы знают, чего хотят! Большинство мужчин живут в вечном стеснении. Если дело и доходит до свидания, то они часто начинаются с фразы парня: «Ну, куда пойдем?», перекладывая ответственность на девушку. А она не хочет думать во время свидания. Ее задача — быть красивой, чувствовать себя женственной рядом с этим парнем и хорошо провести время! А уж точно не думать за парня, как провести вечер!

Наш подход основан на уважительном отношении к девушкам, на адекватной манере поведения, на «прокачивании» мужских качеств и на здравом смысле! Мы хотим, чтобы парни понимали, как вести себя с девушками. И когда встретят ту самую, нашли, что ей сказать.

Я рассказывал, что занимаюсь обучением парней, наверное, всем девушкам, с которыми общался. И первая реакция была такой: «Ай, достали эти пикаперы». Но когда за пару минут объясняешь, чему обучаем, их гнев тут же сменялся на милость и я слышал фразу вроде: «Блин, пожалуйста, научи этому всех парней! Ну такие идиоты вокруг!».

Сам я попал в эту сферу где-то в 2010 году, тогда мне было 24 года. Это был период, когда в моей жизни все складывалось хорошо: мозги на месте — недавно окончил университет с красным дипломом; работа, которая нравится и приносит неплохие деньги, любовь к спорту, хорошие друзья. Но сфера личной жизни откровенно проседала. Я всегда был общительным парнем — у меня хватало подруг… Но я был в вечной френдзоне.

В какой-то момент решил, что надо это дело исправлять. Начал читать литературу, смотреть все, что было в свободном доступе. Прошел пару недешевых тренингов от белорусских и российских тренеров. После сам стал представителем одного из российских проектов у нас, в Беларуси. Сегодня провожу индивидуальные консультации, мастер-классы, тренинги.

Мы считаем, что прежде чем начинать семейную жизнь, у парней должен быть достаточный опыт общения с самыми разными девушками. Причем положительный опыт. Благодаря этому, когда он встретит ту, единственную, у него не будет сомнений. Отпадет желание измен, так как все это было и он знает, что рядом с ним — лучшая. Количество разводов в итоге стремится к нулю, и мы живем в идеальном мире. Но реальность такова: парни выбирают самый простой вариант и строят отношения с той, которая сама попала в его жизнь. Со временем он в ней разочаровывается, а отсюда и ссоры, и измены, и разводы. Вот этого хочется избежать.



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Мнение Кирилла Шмицера-Крафта, тренера по знакомствам и отношениям, основателя проекта «Трансформация»:

— Обычно я использую следующую достаточно общую формулировку: я показываю, как решить любой вопрос между мужчиной и женщиной. За 9 лет моей работы состоялось 36 свадеб, что было для меня очень приятно. Многие открыли своё дело, поскольку развитие в отношениях улучшает все области жизни.

Конечно же, в том, чем я занимаюсь, есть и личная драма…

В 18 лет я безумно влюбился в девушку. Когда через 3 месяца она сказала, что мы расстаемся, понял, что в моем поведении есть какая-то ошибка, которую я повторяю из раза в раз во всех отношениях. Я захотел решить этот вопрос.

И понял, что парень, который нуждается во внимании девушки, не сможет завоевать мир. Есть такое определение, как «1% нуждаемости». Это значит: если какое-то событие, связанное с твоей женщиной, смогло на 1% в лучшую или худшую сторону повлиять на твой день, ты зависим. И я десятки раз находил подтверждение этому. Когда я справился с этим, женщины почувствовали рядом с собой мужчину, а не мальчика.

Что я делаю на занятиях?

Даю понимание, как устроен механизм влечения женщины к мужчине, анализирую личность каждого участника и даю групповые упражнения. Мы работаем с голосом, языком тела, интеллектом, самооценкой, правильными прикосновениями. Когда всё отработано, начинается практика, где парни знакомятся с девушками, а инструктор выполняет роль рентгена: записываем ошибки в языке тела, в принципах знакомства и на занятии разбираем не следствие, а причину — почему так. Чаще всего проблема в парне: жажда одобрения, боязнь результата, низкая самооценка, детская травма. Обычно ко мне обращаются парни с 18 до 29 лет, есть и более возрастные: например, одному из учеников было 57 лет. Больше всего запомнилось, когда я работал с инвалидом-колясочником. Очень позитивный парень, чему многим поучиться надо. У него сейчас всё хорошо, есть девушка, которая с ним вместе. С ним я окончательно убедился, что всё дело в личности мужчины.

Чего хотят женщины и можно ли соблазнить любую?

Александр Юрков утверждает, что соблазнить можно любую. Вопрос только во вложенных усилиях и экологичности метода. Все девушки хотят, чтобы парни «не тупили». При этом «розовые слюни» белорускам не нравятся, их больше привлекают свободные отношения и независимость.

Сергей Корулин считает всех девушек прекрасными. По его мнению, многие парни могут подумать, что современные девушки мнят из себя больше, чем стоят на самом деле. «А я это вижу как здравый смысл — защитную реакцию от недостойных. Если для парня фраза девушки „Я не знакомлюсь!“ является аргументом, чтобы опустить руки и уйти, то, значит, он недостоин этой девушки. И зачем ей тратить на него время?! Все логично! Чего хотят женщины? Как и всегда — достойного мужчину рядом!» — добавляет основатель проекта «Мужской клуб».

Кирилл Шмицер-Крафт утверждает, что соблазнить любую девушку невозможно, но при этом загадочно улыбается. А о современной белоруске основатель проекта «Трансформация» отзывается следующим образом: «Женщины всегда хотели одного и того же: чтобы рядом был мужчина, за которым как за каменной стеной. Такой, с которым смеёшься до слёз. Без которого было так одиноко, а теперь жизнь наполнилась эмоциями через край. С тобой он достигает своих целей, у него есть стимул, потому что сейчас и он счастлив. Но главная его цель — ваша счастливая семейная жизнь».