В Великобритании покажут машину, водитель которой первым получил штраф за превышение скорости

В сентябре на Конкурсе элегантности, который пройдет дворцово-парковом комплексе Хэмптон-Корт в Великобритании, покажут машину, водитель которой первым в мире получил штраф за превышение скорости, пишет motor.ru .





Инцидент произошел в 1896 году. Автомобилем Arnold Benz управлял Уолтер Арнольд, который одним из первых получил лицензию на продажу автомобилей Бенца. На одной из дорог Кента он смог разогнаться до восьми миль в час (около 13 км/ч). В то время в городской черте для самодвижущихся экипажей действовало ограничение скорости в две мили в час (около 3 км/ч), при этом перед машиной должен был идти сигнальщик с красным флагом.

Нарушителя смог догнать полицейский на велосипеде. Арнольду выписали штраф в один шиллинг (12 пенсов).

Вскоре требование о красном флаге отменили, а максимально разрешенную скорости увеличили до 14 миль в час (22,5 км/ч). В связи с этим в Великобритании была организована гонка, которая получила название Emancipation Run — «Освободительный заезд». Заезд прошел из Лондона до Брайтона, а из 33 стартовавших экипажей до финиша добрались 17.

Уолтер Арнольд был в числе финишировавших и даже получил золотую медаль за искусное вождение.