У белорусов в Париже перехватило дыхание от французского поцелуя

Правда, в нашу копилку упало первое очко. Важное. Турнирный балл, уравнявший белорусские и словенские шансы перед субботним матчем "жизни" этих национальных дружин. Кто проиграет в основное время — вылетит из элиты. Но данное уравнение — слабое утешение и таит в себе множество неизвестных. Действительно, так можно увидеть Париж и умереть в хоккейном отношении. Докатились…

Кого — в жар, кого — в холод

Проиграв в среду швейцарцам, белорусские хоккеисты получили возможность осмыслить происходящие с ними в Париже катаклизмы. Ситуация являлась драматической, а тренерскому штабу Льюиса уже повсеместно ставился инфарктный диагноз. Четыре поражения кряду и демонстрация бесхарактерности, настоятельно поощряли различные разборы полётов.

Об этом говорило и решение председателя ФХРБ Игоря Рачковского сделать несколько публичных заявлений, хотя традиционно он "выходил в свет" только по факту завершения последнего матча чемпионата. Но у функционера, раньше безоглядно поддерживавшего канадского специалиста, тоже есть сомнения по отказу Льюиса от услуг Стасенко, Бэйлена и Степанова. Впрочем, Рачковский поведал и о финансовых затруднениях минского "Динамо", и о том, как агенты неназванных хоккеистов чуть ли не шантажировали федерацию. Хотя ребята проявили себя патриотами и приехали в сборную без клубных контрактов, а, значит, и страховок. Молодцы!



© REUTERS Grigory Dukor Матч Беларусь - Франция на ЧМ по хоккею

Но только за патриотизм медалей в хоккее не вручают. Увы. Поэтому, если случится страшное, то по "чести офицерской" Рачковский подаст в отставку с поста председателя федерации. Очень не модное заявление для главных игровых видов спорта в Беларуси — второй футбол, и за такую позицию Игоря Анатольевича, ему — уважение.

Но общая ситуация, безусловно, страдала печалью: четыре поражения в Париже привели к тому, к чему обычно и приводят серийные неудачи. К бурлению и появлению на поверхности штормового мусора. Например, кто-то вспоминал, как вёл себя в критических ситуациях Глен Хэнлон, удивляясь, почему Льюис не использует метода "встряски", что допускает использование острохарактерной брани и может сопровождаться другими вспышками гнева. Как то метанием клюшек или фляжек с водой в направлении проштрафившихся подопечных. Буйство а-ля Майк Кинэн в молодые годы.

Кстати, занятная ситуация: когда ещё после третьего поражения (от канадцев) я хотел задать этот вопрос Льюису, пресс-атташе белорусской сборной Евгения Никитина наотрез отказалась переводить его для мистера Дэйва, посчитав не корректным или даже глупым. Напрасно. Ибо у Льюиса был реальный шанс превентивно ответить, на ставшие популярными обвинения.

Внутренние противоречия

Это лишь одна странность и одно противоречие, коих в буднях белорусской сборной хватает изрядно. Однако если раньше о них говорили и писали единицы, то ныне тема обрела громкость и широкое распространение. Нас — критиков, стало много. Никто не берёт в Париже Льюиса под защиту. Началось пинание ногами недавнего кумира.



© REUTERS Grigory Dukor Хоккей: белорусы набрали первые очки на ЧМ в игре против французов

Канадец-де потерял команду, не пользуется авторитетом у игроков, и, в принципе, его надо было увольнять либо после провала на предыдущем ЧМ в Питере, либо по факту конфуза в домашней олимпийской квалификации.

Это, конечно, может тешить самолюбие конкретного эксперта, но не настолько, чтобы кричать: "Знал! Предупреждал!". Наоборот, чрезвычайно горько и обидно напророчить беду. И не ясно ведь главное! Почему то, что было очевидно журналисту — отсутствие в рядах сборной мастеров, умеющих отдать хороший пас и точно бросить по воротам, не замечалось профессионалами?

Или замечалось, но умалчивалось?! Ведь наших лучших игроков использовали, как чернорабочих в минском "Динамо", якобы базовом клубе национальной команды, и никакого возмущения в профессиональной среде не возникало. Наоборот, сезон признали хорошим, а с Вудкрофтом собрались продолжить сотрудничать. Не поторопились ли? Вудкрофт, возможно, несёт даже большую ответственность за наши неудачи в Париже, чем Льюис. Многократно.

Весь сезон минского "Динамо" нам рассказывали о всепобеждающей и всё сокрушающей системе Вудкрофта. В сборной — песнь та же, только о системе Льюиса. Уже в оторопь бросает, когда внимаешь словам молодого форварда Карабаня: "У нас есть система, от которой и будем отталкиваться. Нас направляют — мы обязаны это делать".

Надоело! Как хочется услышать вместо этих робототехнических догм, нормальные спортивные слова: "Петя выведет шайбу из зоны, Вовка отдаст пас, ну, а я, как щёлкну, так, хрен, её кто отобьёт!".

Где это?! Всё вытравлено "системами", которые не должны и не могут заменить собственно хоккея!

Фортуна переменчива

А ведь матч с Францией ещё не был сыгран, и, значит, даже шансы на плей-офф белорусы окончательно не утратили! Три победы в основное время при удачном раскладе могли качнуть маятник в другую сторону. Да и французы в хоккее — это только французы, несмотря на свой кураж и поддержку трибун. Кроме того, "набодавшись" с канадцами, они не могли не устать.

Они и устали, от чего принялись совершать множество ужасных ошибок и нарушать правила. Кроме того, поведя в счёте 2:0, "трёхцветные" возомнили о себе невесть что грандиозное, а, значит, ложное.

Поэтому, каким бы примитивным не был белорусский хоккей в двух первых периодах, наша команда получила поддержку фортуны, не любящей задранные не по делу носы.

Бейсбольная шайба Павловича и футбольный успех Шаранговича — это типичные "мусорные" голы. Но мы уже были в ситуации, в которой выбирать не приходится.

Впрочем, одними нелепыми взятиями ворот такие матчи не выигрываются. Мы бы и не претендовали на победу, не сотвори Демков, Сергей Костицын и Кулаков настоящего шедевра при реализации большинства. Первый отдал пас из-за ворот, второй разродился-таки умной передачей на пятачок, а третий исхитрился переправить шайбу в сетку пустых ворот. В ту секунду показалось: всё — вырвались из заколдованного круга!

Но фортуна капризна. Да и надо признать, что соперники нашли друг друга, и друг друга же стоили. Ошибался Юэ, набедокурил и Лаланд. Если первые две шайбы он пропустил в смертельные для него верхние зоны ворот, то третью от Бельмара наш канадец зевнул совсем лёгкую. С острого угла, на удобной высоте…

И вряд ли утешило Кевина, что обида пришла от форварда НХЛ, и более того — финалиста Кубка мира-2016 в составе сборной Европы, в которой не было ни одного белоруса. Даже канадского происхождения. Того же Лингле, который на последних секундах основного времени с метра не попал в пустой угол.



© REUTERS Grigory Dukor В Париже очень холодно, даже когда очень горячо

Прощай, плей-офф!

Перевод игры в овертайм автоматически означал потерю шансов пробиться в плей-офф. Но каждое очко в споре за сохранение прописки в элите — на вес золота. Учитывая, как много времени белорусы сыграли в овертайме в большинстве, должны были побеждать. Но комбинационное чудо не повторилось.

А дальше были буллиты без Степанова с его финтами. Стась оказался неубедителен на "последнем номере" — и поражение…

Дэйв Льюис: недоволен Лаландом

— Я недоволен Лаландом. Кевин пропустил лёгкую третью шайбу, что и помешало нам выиграть, — сказал канадский специалист. — Потом ещё и буллиты — во многом ответственность голкипера. А вот кем остался доволен — молодёжью. Шаранговича назвал лучшим — он наш самый успешный снайпер в Париже, две шайбы. Воробей стал чувствовать себя комфортно на льду — раскрывается и прогрессирует. Был боевитым. Впрочем, в отсутствии желания никого не упрекну. Настраивал команду простым заявлением: играйте! Ещё спросил, как долго парни в хоккее. Выяснилось, что Кулаков 25 лет, Коробов — 21. Раз так, то попросил всех пойти и сделать свою работу. И кое-что получилось. Забросили несколько хороших шайб, перехватили инициативу, но… всё равно уступили. Теперь нас ждёт матч со Словенией. Один матч — одно испытание. Продолжим в том же духе, что и сегодня — появятся шансы на победу. Однако Граборенко не тренируется. Костицын-старший сегодня утром катался, но с французами не сыграл. Теперь потеряли ещё и Карабаня.

На этом Льюис по своей инициативе покинул помещение пресс-центра, словно догадался: именно сейчас прозвучит вопрос о мастере буллитов Степанове, которого, хотя бы ради них надо было везти в Париж, чтобы не задохнуться от французского поцелуя…