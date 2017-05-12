Фото обнаженной девушки с лотосами вызвали негодование вьетнамцев

МИНСК, 13 мая —Sputnik. Огромное количество просмотров и откликов собрала фотосеcсия обнаженной девушки с лотосами во Вьетнаме, сообщает Sputnik Вьетнам .

На снимках, которые разлетелись по всему вьетнамскому интернету, изображена девушка, стоящая в пруду. Сначала фотограф запечатлел ее в традиционной вьетнамской одежде, а потом — полностью обнаженной.

"Голая" фотосессия вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи восхитились естественной красотой девушки. Но многие ее осудили. Лотос для вьетнамцев является национальным священным растением. Люди оскорбились осквернением его непристойной фотосессией.

Некоторые считают, что девушка решила таким образом привлечь к себе внимание и собрать "лайки". Личность героини фотосессии быстро вычислили — Нгуен Тху Чанг живет в столице Вьетнама, Ханое.