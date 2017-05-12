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Тест: Головоломки, которые ставят в тупик
13.05.2017 07:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Головоломки пришли к нам из глубокой древности. Логические задачи и сегодня находят на исторических памятниках. Простая суть и небольшой подвох — вот что из себя представляет головоломка. Интересно, что зачастую дети решают такие задачки быстрее взрослых людей, потому что смотрят на вопрос проще.
Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни пытался "убрать одну спичку так, чтобы…" А социальные и сегодня сети периодически настигает
Sputnik предлагает не расслабляться в выходной день, а провести небольшой мозговой штурм. Вы готовы? Перед вами 5 головоломок:
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До сих пор самой известной и популярной остается всеми любимая головоломка кубик Рубика. Sputnik предлагает "поломать мозг" над логическими задачками попроще.
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