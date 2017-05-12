Тест: Головоломки, которые ставят в тупик

Головоломки пришли к нам из глубокой древности. Логические задачи и сегодня находят на исторических памятниках. Простая суть и небольшой подвох — вот что из себя представляет головоломка. Интересно, что зачастую дети решают такие задачки быстрее взрослых людей, потому что смотрят на вопрос проще.

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни пытался "убрать одну спичку так, чтобы…" А социальные и сегодня сети периодически настигает очередная головоломка, в стиле "сколько девочек на фото?"

Sputnik предлагает не расслабляться в выходной день, а провести небольшой мозговой штурм. Вы готовы? Перед вами 5 головоломок: