Женственность, а не сексуальность: стюардесса о форме бортпроводника

Корреспондент Sputnik Елена Васильева обсудила с бортпроводницей Ольгой Павлюк, какой должна быть форма стюардов и пилотов, чтобы сами они были довольны, а пассажиры — восхищены.

Кстати, сама бортпроводница восхищена формой экипажа Air France, которую разработал знаменитый французский дизайнер Кристиан Лакруа — получилось от кутюр. Сейчас белорусские дизайнеры участвуют в конкурсе "Белавиа" на лучшую новую форму экипажа, победитель полетит в Милан — бортом "Белавиа". Чтобы форма не только радовала глаз, но и была удобна в работе, дизайнерам стоит учесть советы экипажа.



© Фото: из личного архива Ольги Павлюк Бортпроводница Ольга Павлюк (справа) с коллегами

Классический костюм и шелковый шарф

"Идеальная форма бортпроводника — это классика, а ткань должна быть хорошего качества. В свое время у нас была форма из мнущейся ткани. Но ведь наша форма не для того, чтобы мы стояли, как красивые статуи. Мы работаем, совершаем физические упражнения — и приседаем, нагибаемся, и форма должна все это вынести. Так что качество ткани — важный аспект", — рассказала Ольга.

Ткань формы не должна содержать много синтетических волокон, но и шерстяной костюм летом — не лучший вариант. Чтобы классический костюм не выглядел скучно, стюардесса предлагает обыграть его аксессуаром.



© Фото: "Белавиа" Проект формы дизайнера Дарьи Карпович

"Он должен подчеркивать не сексуальность дамы, а женственность. Во многих авиакомпаниях выделяют бригадира отдельным элементом формы — например, сумочкой или шляпкой особенного цвета. Впрочем, у нас бригадир на некоторых рейсах выполняет обязанности рядового стюарда, так что, наверное, разумно создать отдельный комплект", — рекомендует стюардесса.

Сейчас в комплекте формы есть сарафаны, но под сарафан стюардессы надевают рубашку.

"В жаркую погоду такой тройной кафтан не всегда удобен. Возможно, платье с шарфиком было бы более приемлемо для нас", — предположила собеседница Sputnik.

А в вопросе дизайна юбок все солидарны и предпочитают классическую юбку-карандаш.

Бортпроводники подскажут дизайнерам

Ольга не берется судить, были бы проекты опытных белорусских дизайнеров на порядок выше, чем те, которые представили новички. Она уверена, что будь то юный белорус или Chanel, недовольные и восторженные найдутся всегда.

"Например, мне больше других нравится форма AirFrance, которую разработал Кристиан Лакруа. Там юбка из плотной ткани, она проста, но есть аксессуары — красные кожаные перчатки, красные ремни, шелковые платки, шляпки и бант на тонких талиях. Истинный французский шик. Стюардессы выглядят элегантно, стройно — от кутюр. Все выполнено в темных тонах, но яркие аксессуары подчеркивают женственность. Это не сексуально, но радует глаз. С классикой Лакруа сложно бороться", — уверена стюардесса.

Впрочем, начинающих дизайнеров она просит прибегнуть к советам профессионалов, чтобы учесть мелочи. А их в профессии достаточно: например, в свое время простые рубашки пришлось заменить на боди.



© Фото: Белавиа Форма "Белавиа", которую бортпроводники носят сейчас

"Когда мы выходили в салон и предлагали пассажирам закуски, рубашки оголяли спины, мы не замечали, но выглядело это неподобающе. Когда разрабатывалась новая форма, это учли, сейчас в комплекте — рубашки-боди. Мы бы подсказали дизайнерам подобные нюансы, которые желательно учесть", — пообещала бортпроводница.

Кстати, бортпроводники предпочитают, чтобы в комплекте были и юбка, и брюки, и, желательно, платье. Есть стюардессы, которые не носят юбок, есть те, кто не носит брюк. К тому же, нужна и верхняя одежда. А вот белая рубашка должны выдерживать каждодневную носку и стирку. Кстати, экипаж не против, чтобы кроме рубашек появилась в комплекте и блузка.

Дизайнер о фаворитах

Дизайнер Митя Писляк по просьбе Sputnik прокомментировал представленные на суд бортпроводников и руководства компании проекты.

"На мой взгляд, самый подходящий вариант представили Дина Леонова, Светлана Поддубная, Милана Хасиневич. И не только в части подач



© Фото: "Белавиа" Дина Леонова, Светлана Поддубная, Милана Хасиневич представили проект формы для "Белавиа"

и, но и по продуманности кроя, удобству и соответствию современным мировым тенденциям, эти дизайнеры лидеры. Мне не хотелось бы никого обижать, но, к сожалению, практически все остальные представленные варианты очень слабы. И напоминают скорее робкие наброски школьников. А работа моих фаворитов-по настоящему стоящая и профессиональная. Именно поэтому мне захотелось поддержать девчонок и помочь авиакомпании сделать правильный выбор", — поделился мнением дизайнер.