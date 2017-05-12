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Праздник дома: готовим кексы из дрожжевого теста в шоколадной глазури
Выходные — хороший повод для очередного кулинарного подвига. Предлагаем вспомнить навыки, полученные при выпекании из дрожжевого теста куличей на Пасху, и приготовить вкуснейшие домашние кексы с шоколадной глазурью.
Нам понадобится:
Тесто:
Дополнительно:
Для глазури:
Кокос для посыпки.
Как готовим:
1. Изюм залить кипятком, оставить на 10 минут, затем промыть и обсушить полотенцем, тщательно обвалять в муке.
2. Молоко подогреть до 40 градусов, добавить чайную ложку сахара и дрожжи. Растереть, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.
3. Яйцо растереть с солью и сахаром, добавить размягченное сливочное масло.
4. В большой миске смешать муку, яично-масляную смесь и дрожжи. Вымесить.
5. Добавить изюм и еще раз вымесить.
6. Сформировать шар и смазать его со всех сторон оливковым маслом, накрыть влажным полотенцем.
7. Миску поставить в самое теплое место в квартире. Если дрожжи хорошего качества, тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза уже через 2 часа. После этого его необходимо вымесить, снова сформировать шар, смазать поверхность оливковым маслом, накрыть влажным полотенцем и вернуть в теплое место.
8. После того как тесто подойдет второй раз, его необходимо слегка обмять и разделить на 12 равных частей (примерно по 80 граммов). Каждый кусочек немного вымесить и придать ему форму шара, затем уложить в силиконовую форму, слегка придавливая ко дну и стенкам. Тесто должно заполнить половину формы.
9. Минут 10 дать подняться кексам, затем смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут до готовности.
10. Готовые кексы выдержать минут 10 в формах, затем достать и выложить на доску для охлаждения.
11. Для глазури растопить на водяной бане шоколад, в конце добавить сливочное масло, перемешать и сразу полить охлажденные кексы, затем посыпать кокосовой стружкой. В течение часа глазурь высохнет, и можно начинать баловать себя вкуснейшей домашней выпечкой!
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