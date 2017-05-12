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Праздник дома: готовим кексы из дрожжевого теста в шоколадной глазури

13.05.2017 08:45 — Разное | Tut.by  
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Выходные — хороший повод для очередного кулинарного подвига. Предлагаем вспомнить навыки, полученные при выпекании из дрожжевого теста куличей на Пасху, и приготовить вкуснейшие домашние кексы с шоколадной глазурью.


Нам понадобится:

Тесто:

  • 400 г муки
  • 50 г сливочного масла
  • 15 г свежих дрожжей
  • 120 г молока
  • 50 г изюма
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара
  • 3 г соли


Дополнительно:

  • 2 ст. л. оливкового масла для смазывания поверхности теста
  • 1 яйцо для смазывания кексов

Для глазури:

  • 30 г сливочного масла
  • 50 г молочного шоколада

Кокос для посыпки.


Как готовим:

1. Изюм залить кипятком, оставить на 10 минут, затем промыть и обсушить полотенцем, тщательно обвалять в муке.

2. Молоко подогреть до 40 градусов, добавить чайную ложку сахара и дрожжи. Растереть, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

3. Яйцо растереть с солью и сахаром, добавить размягченное сливочное масло.

4. В большой миске смешать муку, яично-масляную смесь и дрожжи. Вымесить.

5. Добавить изюм и еще раз вымесить.

6. Сформировать шар и смазать его со всех сторон оливковым маслом, накрыть влажным полотенцем.

7. Миску поставить в самое теплое место в квартире. Если дрожжи хорошего качества, тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза уже через 2 часа. После этого его необходимо вымесить, снова сформировать шар, смазать поверхность оливковым маслом, накрыть влажным полотенцем и вернуть в теплое место.

8. После того как тесто подойдет второй раз, его необходимо слегка обмять и разделить на 12 равных частей (примерно по 80 граммов). Каждый кусочек немного вымесить и придать ему форму шара, затем уложить в силиконовую форму, слегка придавливая ко дну и стенкам. Тесто должно заполнить половину формы.

9. Минут 10 дать подняться кексам, затем смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут до готовности.

10. Готовые кексы выдержать минут 10 в формах, затем достать и выложить на доску для охлаждения.

11. Для глазури растопить на водяной бане шоколад, в конце добавить сливочное масло, перемешать и сразу полить охлажденные кексы, затем посыпать кокосовой стружкой. В течение часа глазурь высохнет, и можно начинать баловать себя вкуснейшей домашней выпечкой!

 
 
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