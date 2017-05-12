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365 дней добра. Водители Беларуси могут помочь детям с тяжелыми заболеваниями
Любой белорусский водитель может поучаствовать в необычной акции «365 дней добра» и помочь семьям подопечных Белорусского детского хосписа. Кампанию проводит автосалон Skoda.
С 11 мая по 11 июля любой неравнодушный водитель сможет выбрать один день в году и зарезервировать его за собой в специальном
Таким образом, подопечные Белорусского детского хосписа в течение года смогут воспользоваться помощью водителей-волонтеров. Акция продлится год — с 18 мая 2017 года по 18 мая 2018 года.
Чтобы подключиться к акции «365 дней добра», нужно выбрать день в календаре на сайте хосписа, пройти регистрацию, оставить личные данные и подтвердить свою водительскую квалификацию. После этого накануне поездки с водителем свяжутся организаторы акции, чтобы уточнить детали.
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Автосалон Skoda предлагает всем водителям-волонтерам принять участие в акции "365 дней добра" и помочь семьям подопечных Белорусского детского хосписа. Все, что...
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