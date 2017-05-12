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365 дней добра. Водители Беларуси могут помочь детям с тяжелыми заболеваниями

13.05.2017 09:14 — Разное | Tut.by  
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Любой белорусский водитель может поучаствовать в необычной акции «365 дней добра» и помочь семьям подопечных Белорусского детского хосписа. Кампанию проводит автосалон Skoda.


С 11 мая по 11 июля любой неравнодушный водитель сможет выбрать один день в году и зарезервировать его за собой в специальном онлайн-календаре, чтобы в эту дату помочь семье, которая нуждается в транспорте. Отвезти детей в больницу, магазин, к друзьям, в другой город — туда, куда тяжело добираться на общественном транспорте. Подвезти можно будет как на своей машине, так и на специальном «шкодомобиле», который предоставит автосалон Skoda. Организаторы и хоспис очень надеются за месяц заполнить календарь на год вперед.


Таким образом, подопечные Белорусского детского хосписа в течение года смогут воспользоваться помощью водителей-волонтеров. Акция продлится год — с 18 мая 2017 года по 18 мая 2018 года.

Чтобы подключиться к акции «365 дней добра», нужно выбрать день в календаре на сайте хосписа, пройти регистрацию, оставить личные данные и подтвердить свою водительскую квалификацию. После этого накануне поездки с водителем свяжутся организаторы акции, чтобы уточнить детали.

 
 
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Автосалон Skoda предлагает всем водителям-волонтерам принять участие в акции "365 дней добра" и помочь семьям подопечных Белорусского детского хосписа. Все, что...

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