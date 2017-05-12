365 дней добра. Водители Беларуси могут помочь детям с тяжелыми заболеваниями

Любой белорусский водитель может поучаствовать в необычной акции «365 дней добра» и помочь семьям подопечных Белорусского детского хосписа. Кампанию проводит автосалон Skoda.





С 11 мая по 11 июля любой неравнодушный водитель сможет выбрать один день в году и зарезервировать его за собой в специальном онлайн-календаре , чтобы в эту дату помочь семье, которая нуждается в транспорте. Отвезти детей в больницу, магазин, к друзьям, в другой город — туда, куда тяжело добираться на общественном транспорте. Подвезти можно будет как на своей машине, так и на специальном «шкодомобиле», который предоставит автосалон Skoda. Организаторы и хоспис очень надеются за месяц заполнить календарь на год вперед.





Таким образом, подопечные Белорусского детского хосписа в течение года смогут воспользоваться помощью водителей-волонтеров. Акция продлится год — с 18 мая 2017 года по 18 мая 2018 года.

Чтобы подключиться к акции «365 дней добра», нужно выбрать день в календаре на сайте хосписа, пройти регистрацию, оставить личные данные и подтвердить свою водительскую квалификацию. После этого накануне поездки с водителем свяжутся организаторы акции, чтобы уточнить детали.