Сводка Совинформбюро: 13 мая число пленных немцев превысило миллион

В военные годы о положении дел на разных фронтах, событиях в тылу и деятельности партизанского движения граждане СССР узнавали из сообщений Совинформбюро, которые прочно ассоциировались с голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана — он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы "От Советского информбюро". На радио Sputnik Беларусь слушайте озвученную Юрием Левитаном сводку о положении дел на фронте от 13 мая 1945 года.

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В течение 13 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен 181 032 солдата и унтер-офицера, 8 038 офицеров и 42 генерала. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, начальник инженерных войск Курляндской группы генерал-лейтенант Медем, начальник связи Курляндской группы армий генерал-майор Негенданг, начальник штаба 16 армии генерал-майор Герсдорф, начальник штаба 18 армии генерал-майор Мерк, начальник артиллерии 16 армии генерал-майор Бауермайстер, начальник штаба артиллерии 18 армии генерал-лейтенант Фишер, комендант Курляндского УР генерал-лейтенант Ван-Гиннель, начальник береговой обороны города ЛИБАВА адмирал Эрневальд, командир 1 воздушного флота генерал-лейтенант Глюкбай, комендант береговой обороны генерал-майор Вертер, комендант укрепленного района города САБИЛЕ генерал-майор Рупрехт, начальник связи 1 воздушного флота генерал-лейтенант Заттлер, главный ветеринар 16 армии генерал ветеринарной службы Бетке, генерал-майор Павель. За это же время приняты и учтены следующие трофеи: самолетов — 136, танков и самоходных орудий — 325, полевых орудий — 1 548, минометов — 557, пулеметов — 4 363, винтовок и автоматов — 57 646, автомашин — 5 825, тракторов и тягачей — 240, бронетранспортеров — 224, радиостанций — 310, подвод с военными грузами — 3 442, лошадей — 16 543.

Войска 2-го Белорусского фронта в районе устья реки Вислы восточнее Данцига, на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни и на острове Борн-Хольм заканчивали прием капитулировавших немецких войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен 74 939 немецких солдат и офицеров и 12 генералов. За это же время приняты и учтены следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 10, полевых орудий — 498, минометов — 46, пулеметов — 3 400, винтовок и автоматов — 28 000, бронетранспортеров — 13, автомашин — 2 000, радиостанций — 210, лошадей — 1 500, катеров и барж — 23.

В Чехословакии и Австрии войска 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Уукраинских фронтов очищали занятые районы от разрозненных немецких отрядов из группы войск генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Велера.

Войска 1-го Украинского фронта, по уточненным данным, с 9 по 12 мая взяли в плен 213 355 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 14 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, командир 40 танкового корпуса генерал танковых войск Хенрици, командир учебного корпуса генерал артиллерии Мозер, командир 59 армейского корпуса генерал-лейтенант Зилер, комендант тыла 17 армии генерал-лейтенант Гешен, командир 193 резервной дивизии генерал-майор Эргарт фон Гейзо, командир 304 пехотной дивизии генерал-майор Арнинг, командир 371 пехотной дивизии генерал-майор Шернсберг. За это же время войска фронта захватили следующие трофеи: самолетов — 780, танков и самоходных орудий — 649, полевых орудий — 3 100, минометов — 1 400, пулеметов — 6 700, бронетранспортеров — 480, винтовок и автоматов — 120 000, автомашин — свыше 30 000, тракторов и тягачей — 954.

Войска 4-го Украинского фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 71 738 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 127, полевых орудий — 900, минометов — 510, пулеметов — 1 700, винтовок и автоматов — 15 300, автомашин — 1 480, радиостанций — 100, лошадей — 2 000, повозок с военным имуществом — 5 000.

Войска 2-го Украинского фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 369 459 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 16 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, командир 3 танковой дивизии СС "Мертвая голова" генерал-майор Бекер, командир 540 пехотной дивизии генерал-майор Готмальн, командир 602 пехотной дивизии генерал-лейтенант Шартов, командир 603 пехотной дивизии генерал-лейтенант Моллер, командир полицейской дивизии генерал-майор полиции Бааль, комендант города Брно генерал-лейтенант Лидерманн, начальник штаба строительного участка генерал-майор Ангельштук, командующий артиллерией 21 танкового корпуса генерал-майор Камченкельн, начальник штаба строительного участка генерал-майор Готшильк. За это же время войска фронта захватили следующие трофеи: самолетов — 58, танков и самоходных орудий — 596, полевых орудий — 1 348, пулеметов — 1 115, винтовок и автоматов — 40 570, бронетранспортеров — 422, автомашин — 16 154, повозок с военными грузами — 4 615, лошадей — 12 000.

Войска 3-го Украинского фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 126 070 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 5 генералов. За это же время войска фронта захватили следующие трофеи: самолетов — 284, танков и самоходных орудий — 235, полевых орудий — 1 224, минометов — 530, пулеметов — 12 473, винтовок и автоматов — 36 268, бронетранспортеров — 185, автомашин — 4 296, подвод с военными грузами — 5 355, лошадей — 8 914.

Всего, таким образом, с 9 по 13 мая на всех фронтах взято в плен более 1 миллиона 60 тысяч немецких солдат и офицеров и 91 генерал, считая и группу немецких солдат и офицеров, окончивших сдачу 11 мая войскам 3-го Белорусского фронта.