Шопинг по новым магазинам, велопробег, семейный футбол. Куда пойти в Витебске в эти выходные

Афиша этих выходных приготовила много поводов размять косточки. Начать можно с «марафона» по магазинам в новом торговом центре, затем пройти квест-викторину по улицам города. Кроме того, есть возможность поучаствовать в велопробеге или футбольном соревновании среди спортивных семей.

Шопинг

«Открытие торгового центра «ТриО» Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 11б, между «Омегой» и «Ольгой») Когда: 12 мая, с 10.00 до 20.00 Вход: свободный

Откроются магазины обуви «Мегатоп» и Каri, женского белья «Милавица» и Verally, детский супермаркет «Буслiк», магазины игрушек FUNtastik и сладостей «Красный пищевик».

С 16.00 до 18.00 для гостей выступят кавер-бэнд Hugo Boss и Левон Гзирян (полуфиналист телепроекта «Академия талантов-4» на ОНТ, участник национального отбора на «Евровидение»).





Велопробег

Viva Ровар — 2017 Где: пойма Витьбы Когда: 13 мая, 10.00 Вход: свободный

В программе Витебского велопробега в рамках Международного велокарнавала Viva Rovar — 2017 состоятся 6 стартов: среди школьников (до 14 лет и от 14 лет и старше); учащихся средне-специальных учебных заведений; студентов вузов; работников предприятий, организаций и учреждений города; ветеранов (60 лет и старше).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Городской квест

В рамках международной акции «Ночь музеев» пройдет городской квест. Участникам нужно выполнить задания на знание ученых, которые оставили след в истории Витебска, а также найти зашифрованные городские объекты и здания и запечатлеть свою команду на их фоне.

Для участия необходимо в этот же день с 10.00 до 11.00 приобрести маршрутную карту в кассе областного краеведческого музея. Для тех, кто пройдет квест, действует специальная цена на входной билет на «Ночь музеев» в ратуше 19 мая — 5 рублей (один билет на двоих).

Подробности — здесь .





Мастер-классы

«Новая жизнь старой мебели» Где: арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2) Когда: 14 мая, 11.00−14.00 Билеты: 40 рублей

Художник-декоратор Анна Солнце поможет всем, кто хочет вписать в современное жилое пространство любимые вещи, которые рука не поднимается выбросить.

Справки по телефону: +375 29 890−28−40.





«День эксперта»

Где: ВГТУ, аудитория 201 (4 корпус) Когда: 13 мая, 10.30 Вход: свободный

Столичные бизнес-эксперты дадут бесплатные индивидуальные консультации витеблянам, которые планируют открыть свой бизнес. Участников ожидают мастер-классы, призы.

Подробная программа — по ссылке . Обязательна регистрация, это можно сделать тут .

Спорт

«Папа, мама, я — футбольная семья» Где: поле с синтетическим покрытием ЦСК Когда: 14 мая, 10.30 Вход: свободный

К участию в состязании за звание «Лучшая футбольная семья 2017 года» приглашают команды из родителей

и как минимум одного ребенка. Пройдут мини-турниры среди отцов, матерей, а также детей разного возраста. По итогам региональных соревнований определят 10 лучших футбольных семей от каждой области. В сентябре они приедут в Минск для участия в республиканском финале.

Подробности — в группе . Подать заявку можно по ссылке . Справки по телефону: +375 29 510−72−15.





«Рыси» vs «Титаны» Где: искусственное поле ЦСК Когда: 13 мая, 10.00 Вход: свободный

Витебским «Рысям» предстоит встреча с «Титанами» из эстонского Тарту в третьем туре международного турнира по американскому футболу «Кубок Монте Кларка».





Анонсы

«Технолига» КВН Где: Дом культуры ветакадемии Когда: 18−19 мая, 18.00 Билеты: 3 рубля

В ¼ финала «Технолиги» команды из всей области поборются за шанс приблизиться к финалу и чемпионству одной из сильнейших КВНовских лиг города.

Подробности — в группе . Справки и заказ билетов — по телефону: +375 29 812−93−18.





«Ночь музеев — 2017: наука, имена, открытия»

Где: ратуша Когда: 19 мая, 18.00−22.00 Билеты: 5−9 рублей

Гостей ожидают викторины, проведение опытов и интерактивных занятий по физике (робототехника), химии («Наука вне себя»), математике (задачи-головоломки), презентация по топонимике улиц Витебска («Откуда к нам пришли названия?»), встреча с археологами, занятие «В кабинете нумизмата», салон красоты «Хна-дизайн: символы, знаки, тату», игровая программа с ушу, лазертагом, гимнастикой, спортивными тренажерами, а также завораживающее огненное шоу.

Подробная программа — по ссылке .





Акция «Добро в кубе»

Где: детские дома семейного типа «Дивак», «Тереховы», «Шелобановы» (Витебский район, поселок Липовцы, агрогородок Замосточье) Когда: 1 июня

В День защиты детей волонтеры подарят ребятам не только развлекательную программу с мастер-классами, шоу мыльных пузырей, спектаклем, но и подарки. В связи с этим на нужды детских домов принимают в дар вещи, игрушки, обувь, развивающие настольные игры, школьные принадлежности, тетради, блокноты, предметы личной гигиены, сладости и другое. Возраст детей — от 8 до 16 лет.

Все, кто желает оказать помощь, могут написать в группу или связаться по телефону: +375 33 641−83−67.