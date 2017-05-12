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Шопинг по новым магазинам, велопробег, семейный футбол. Куда пойти в Витебске в эти выходные
Афиша этих выходных приготовила много поводов размять косточки. Начать можно с «марафона» по магазинам в новом торговом центре, затем пройти квест-викторину по улицам города. Кроме того, есть возможность поучаствовать в велопробеге или футбольном соревновании среди спортивных семей.
Шопинг
Откроются магазины обуви «Мегатоп» и Каri, женского белья «Милавица» и Verally, детский супермаркет «Буслiк», магазины игрушек FUNtastik и сладостей «Красный пищевик».
С 16.00 до 18.00 для гостей выступят кавер-бэнд Hugo Boss и Левон Гзирян (полуфиналист телепроекта «Академия талантов-4» на ОНТ, участник национального отбора на «Евровидение»).
Велопробег
В программе Витебского велопробега в рамках Международного велокарнавала Viva Rovar — 2017 состоятся 6 стартов: среди школьников (до 14 лет и от 14 лет и старше); учащихся средне-специальных учебных заведений; студентов вузов; работников предприятий, организаций и учреждений города; ветеранов (60 лет и старше).
Городской квест
В рамках международной акции «Ночь музеев» пройдет городской квест. Участникам нужно выполнить задания на знание ученых, которые оставили след в истории Витебска, а также найти зашифрованные городские объекты и здания и запечатлеть свою команду на их фоне.
Для участия необходимо в этот же день с 10.00 до 11.00 приобрести маршрутную карту в кассе областного краеведческого музея. Для тех, кто пройдет квест, действует специальная цена на входной билет на «Ночь музеев» в ратуше 19 мая — 5 рублей (один билет на двоих).
Подробности —
Мастер-классы
Художник-декоратор Анна Солнце поможет всем, кто хочет вписать в современное жилое пространство любимые вещи, которые рука не поднимается выбросить.
Справки по телефону: +375 29 890−28−40.
«День эксперта»
Столичные бизнес-эксперты дадут бесплатные индивидуальные консультации витеблянам, которые планируют открыть свой бизнес. Участников ожидают мастер-классы, призы.
Подробная программа — по
Спорт
К участию в состязании за звание «Лучшая футбольная семья 2017 года» приглашают команды из родителей
и как минимум одного ребенка. Пройдут мини-турниры среди отцов, матерей, а также детей разного возраста. По итогам региональных соревнований определят 10 лучших футбольных семей от каждой области. В сентябре они приедут в Минск для участия в республиканском финале.
Подробности — в
Витебским «Рысям» предстоит встреча с «Титанами» из эстонского Тарту в третьем туре международного турнира по американскому футболу «Кубок Монте Кларка».
Анонсы
В ¼ финала «Технолиги» команды из всей области поборются за шанс приблизиться к финалу и чемпионству одной из сильнейших КВНовских лиг города.
Подробности — в
«Ночь музеев — 2017: наука, имена, открытия»
Гостей ожидают викторины, проведение опытов и интерактивных занятий по физике (робототехника), химии («Наука вне себя»), математике (задачи-головоломки), презентация по топонимике улиц Витебска («Откуда к нам пришли названия?»), встреча с археологами, занятие «В кабинете нумизмата», салон красоты «Хна-дизайн: символы, знаки, тату», игровая программа с ушу, лазертагом, гимнастикой, спортивными тренажерами, а также завораживающее огненное шоу.
Подробная программа — по
Акция «Добро в кубе»
В День защиты детей волонтеры подарят ребятам не только развлекательную программу с мастер-классами, шоу мыльных пузырей, спектаклем, но и подарки. В связи с этим на нужды детских домов принимают в дар вещи, игрушки, обувь, развивающие настольные игры, школьные принадлежности, тетради, блокноты, предметы личной гигиены, сладости и другое. Возраст детей — от 8 до 16 лет.
Все, кто желает оказать помощь, могут написать в
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Афиша этих выходных приготовила много поводов размять косточки. Начать можно с "марафона" по магазинам в новом торговом центре, затем пройти квест-викторину по...
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