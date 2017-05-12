Мертвый космос: обзор экшена Prey

Prey с первых минут ставит игрока в определенные рамки. На космической станции «Талос-1» главный герой — жертва, которая мало что понимает и практически бессильна перед лицом неведомого врага, оккупировавшего помещения огромного исследовательского комплекса. Отступать некуда, поэтому игроку приходится разбираться, что случилось на станции, и как все исправить (если это вообще возможно).

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Действие Prey происходит в 2035 году на околоземной орбите, где находится «Талос-1» — самая крупная лаборатория, когда-либо созданная человеком. Там группа ученых из компании «Транстар» занимается разработкой и тестированием нейромодов — специальных штуковин, которые вживляются в мозг и позволяют носителю мгновенно выучить французский, научиться программировать или стать виртуозным музыкантом.

Все зависит от того, какой нейромод вы себе поставите. Единственная проблема в том, что если извлечь чудо-девайс, то человек частично лишается памяти.

Это и случается с главным героем Prey. Морган Ю как ни в чем ни бывало просыпается у себя в комнате и обнаруживает, что станция заброшена, а его спальня — на самом деле тестовая камера, а он — испытуемый. Долгое время на нем тестировали нейромоды, постоянно извлекая их, чтобы герой не помнил проводимых над ним опытов.





Исследуя станцию «Талос-1», похожую на нечто среднее между МКС и пятизвездочным отелем в стиле ар-деко, герой постепенно узнает, что с ним происходило в последние годы, и чем на самом деле занимается научная группа «Транстар» в космосе.

Среди прочего выяснится, что по разным отсекам станции бродят так называемые Тифоны — непонятные существа, представляющие угрозу для Моргана. Выглядят они как ходячие кляксы, только с телекинетическими способностями.

Пришельцы убивают быстро, поэтому приходится пользоваться самым разнообразным оружием: помимо пистолета и дробовика есть энергетическое ружье, стреляющее смертоносным лучом, и многофункциональная ГИПС-пушка, замораживающая монстров особой пеной. Эта быстро твердеющая пена также помогает забираться в закрытые локации, стоит только соорудить из нее своеобразные мостики и лестницы.





Одним из самых эффективных (и эффектных) способов уничтожения Тифонов является утилизирующая граната. Она не взрывается, выпуская колоссальное количество энергии, а наоборот, как бы схлопывается, изменяя пространство вокруг. Если противник попадет в поле действия, то его вмиг расплющит, и он превратится в органический материал, из которого позже на специальном высокотехнологичном 3D-принтере можно собрать разное снаряжение — от нового оружия до боеприпасов. Лишь бы был соответствующий чертеж.

В самом начале игры наиболее пугающий вид врага — мимики. Это своеобразные пауки, которые могут превращаться в стулья, коробки, микроскопы и другие небольшие предметы. Подобная маскировка позволяет этим гнусным существам оставаться незамеченными до самого последнего момента, пока ничего не подозревающий герой не пройдет мимо.





С мимиками связан самый яркий момент первых пяти часов игры. Главный герой в травмпункте встречает двух очень сильных врагов, которых сложно одолеть с помощью разводного ключа (а только он пока что у героя и есть). В этой тяжелейшей ситуации игрок принимает решение на время оставить это место и отправиться по сюжету в центр телеконференций.

На месте почти сразу обнаруживается труп одного из членов команды «Талос-1», рядом с которым лежит пистолет. «Наконец-то! — думает игрок. — Сейчас-то я завалю тех двух увальней из травмпункта». Но стоит только подойти поближе и нажать кнопку «Взять пистолет», как этот самый пистолет стремительно превращается в мимика, улепетывающего куда-то под стол на другом конце помещения.

Игрок в этот момент, конечно, выкрикивает бранный эквивалент фразы «Ух ты! Вот это меня сейчас обманули!», достает разводной ключ и готовится отомстить своему обидчику. Long story short: настоящий пистолет лежал в нескольких метрах правее.





Впрочем, Тифоны не только опасные враги, но и довольно полезные существа. При помощи специального устройства — психоскопа — Морган может сканировать врагов и перенимать некоторые способности монстров. Например, изучили несколько мимиков — получили их врожденное умение трансформироваться в предметы.

А это крайне полезная вещь: в виде кружки или статуэтки можно незаметно прошмыгнуть мимо врагов или залезть в какой-нибудь узкий проем. Без этой способности пришлось бы долго искать пароль от защитного терминала или находить иные способы попасть в очередное закрытое помещение.

Но все имеет свою цену. Нашпиговав себя биоматериалом Тифонов, дарующим нечеловеческие спецспособности, герой автоматически становится врагом для защитных турелей, которые запрограммированы стрелять по монстрам. Для них вы такая же угроза, как и мимики, фантомы и другие пришельцы, облюбовавшие «Талос-1».





Легче не становится даже после нахождения мощного оружия. Просто если раньше игрок одновременно сражался с двумя фантомами, то теперь их будет больше или вообще появится враг, на несколько порядков сильнее, чем все, что встречалось раньше.

Чувствовать себя в безопасности на станции «Талос-1» нельзя, кажется, никогда. Тем ироничнее выглядят моменты в открытом космосе: только в холодном, безмолвном окружении главный герой может немного расслабиться, потому что здесь нет врагов. Но долго за бортом станции все равно находится нельзя и приходится возвращаться в опаснейшую клетку с монстрами. Забавно, но первое название станции было именно Kletka.





Разочаровывает во всем этом лишь то, что в Prey именно боевая система получилась хуже всего. Широкое разнообразие оружия и способностей — это, конечно, славно, однако ощущения от стрельбы очень странные. Комбинировать способности героя и доступный арсенал весело, но стоит только нажать на кнопку стрельбы, как магия происходящего мигом улетучивается. Отдача не ощущается совсем, а враги особо не реагируют на попадания и просто поглощают пули до тех пор, пока полоска их жизни не сократится до нуля.

Prey — это история о том, как любознательность талантливых ученых может перерасти в одержимость и нездоровое восхищение открытиями, которые способны как уничтожить человечество, так и возвысить его. На протяжении 30−40 часов сюжета игрок вырабатывает свое собственное отношение к произошедшему на станции «Талос-1» и в конце выбирает один из нескольких вариантов завершения этой кошмарной истории. И все они кажутся одинаково верными. Каждый по-своему.