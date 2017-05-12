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В Минском районе автомобиль въехал в машину дорожников: госпитализированы двое пенсионеров

13.05.2017 09:57 — Разное | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе автомобиль, которым управлял пенсионер 1939 года рождения, въехал в машину дорожников. В результате госпитализированы сам водитель и его супруга-пассажирка, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 12 мая в 10.55. На 18-м км автодороги Минск-Дзержинск в Минской районе 78-летний минчанин, управляя автомашиной "Фольксваген-Гольф", совершил наезд на автомобиль дорожной службы МАЗ, который проводил работы по ремонту покрытия проезжей части. Автомобиль дорожников находился в полосе движения "Фольксваген-Гольф" и был обозначен соответствующими знаками. Водитель легкового авто и его жена-пассажирка 1940 года рождения получили серьезные телесные повреждения и госпитализированы. Проводится проверка.

В отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома уточнили, что за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали шесть человек.

В Госавтоинспекции напомнили, что с 12 по 16 мая проводится профилактическая акция "Скорость". Сотрудниками ДПС ГАИ организован усиленный контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения.

Для скрытого контроля за скоростным режимом задействованы дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Применяются автомобили ГАИ гражданской окраски, оснащенные приборами с фотофиксацией "Визир" и "Бинар".

К нарушителям-лихачам применяются самые строгие меры административного взыскания по ст.18.13 КоАП. За повторное в течение года нарушение данного характера применяется максимальное административное воздействие - лишение водительских прав.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции напомнили, что с 12 по 16 мая проводится профилактическая акция "Скорость". Сотрудниками ДПС ГАИ организован усиленный контроль за соблюдением...

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