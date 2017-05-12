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Глава Беларуси встретился с руководством сырьевого трейдера Glencore
13.05.2017 10:23 — Разное | Ежедневник
В ходе переговоров с руководством компании Александр Лукашенко призвал Glencore инвестировать в Беларусь.
«Много о вас слышал, о ваших успехах в бизнесе в последнее время. Наверное, ненормально, что такая мощная компания - шестая в Европе - не имеет никакого бизнеса, не имеет нормальных производственных контактов в Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.
"Хотел бы, чтобы мы договорились и смогли вместе работать по тем или иным направлениям", - передает слова Александра Лукашенко его пресс-служба.
На встрече присутствовали генеральный директор компании Айван Глазенберг и другие представители Glencore, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Glencore является одним из акционеров принадлежащей Гуцериеву “РуссНефти”.
Glencore International AG - один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельскохозяйственную продукцию своим заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях.
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В ходе переговоров с руководством компании Александр Лукашенко призвал Glencore инвестировать в Беларусь.
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