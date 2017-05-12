Глава Беларуси встретился с руководством сырьевого трейдера Glencore





В ходе переговоров с руководством компании Александр Лукашенко призвал Glencore инвестировать в Беларусь.

«Много о вас слышал, о ваших успехах в бизнесе в последнее время. Наверное, ненормально, что такая мощная компания - шестая в Европе - не имеет никакого бизнеса, не имеет нормальных производственных контактов в Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.

"Хотел бы, чтобы мы договорились и смогли вместе работать по тем или иным направлениям", - передает слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

На встрече присутствовали генеральный директор компании Айван Глазенберг и другие представители Glencore, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Glencore является одним из акционеров принадлежащей Гуцериеву “РуссНефти”.

Glencore International AG - один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельскохозяйственную продукцию своим заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях.