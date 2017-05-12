Porsche выпустила миллионный 911-й с 1963 года. Большая часть автомобилей все еще в строю

У Porsche большой праздник — с конвейера главного завода компании в Цуффенхаузене сошел миллионный экземпляр легендарной 911-ой модели.





«Юбилейное» купе 911 Carrera S окрашено в специальный цвет «Ирландский Зеленый» и получило набор эксклюзивных опций в стиле модели 911 первого поколения, которая дебютировала в 1963 году.





В 2016 году во всем мире было продано 32 365 экземпляров этой модели. Как отмечают в компании, 911 удается сохранять свою эксклюзивность и пользоваться высоким спросом среди автомобильных коллекционеров. При этом более 70% всех выпущенных автомобилей 911 до сих пор находится в эксплуатации — спорткар Porsche постоянно занимает высшие строчки в рейтингах надежности. Кроме того, половина из 30 тысяч гоночных побед марки принадлежит именно Porsche 911.





Миллионный экземпляр 911-го останется в компании Porsche. Перед тем, как занять почетное место в музее Porsche, автомобиль отправится в мировое турне и проедет по дорогам Шотландии, США, Китая и других стран, а также продемонстрирует свои возможности на Нюрбургринге.