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Porsche выпустила миллионный 911-й с 1963 года. Большая часть автомобилей все еще в строю

13.05.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
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У Porsche большой праздник — с конвейера главного завода компании в Цуффенхаузене сошел миллионный экземпляр легендарной 911-ой модели.


«Юбилейное» купе 911 Carrera S окрашено в специальный цвет «Ирландский Зеленый» и получило набор эксклюзивных опций в стиле модели 911 первого поколения, которая дебютировала в 1963 году.


В 2016 году во всем мире было продано 32 365 экземпляров этой модели. Как отмечают в компании, 911 удается сохранять свою эксклюзивность и пользоваться высоким спросом среди автомобильных коллекционеров. При этом более 70% всех выпущенных автомобилей 911 до сих пор находится в эксплуатации — спорткар Porsche постоянно занимает высшие строчки в рейтингах надежности. Кроме того, половина из 30 тысяч гоночных побед марки принадлежит именно Porsche 911.


Миллионный экземпляр 911-го останется в компании Porsche. Перед тем, как занять почетное место в музее Porsche, автомобиль отправится в мировое турне и проедет по дорогам Шотландии, США, Китая и других стран, а также продемонстрирует свои возможности на Нюрбургринге.

 
 
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Porsche 911 дебютировал в 1963 году и до сих пор является желанным автомобилем для коллекционеров всех мастей.

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