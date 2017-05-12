Синоптики пообещали в воскресенье до 20 градусов тепла

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Теплую и комфортную погоду прогнозируют синоптики в воскресенье и в начале следующей недели, сообщили Sputnik в Гидромете.



© Sputnik/ Марина Серебрякова Выходные в Минске: куда сходить 13 и 14 мая

Весна в этом году в Беларуси выдалась прохладнее обычного. Апрель вовсе стал самым холодным за последние 40 лет. А в мае в выпал снег…

"Днем 14 мая в Беларуси воздух прогреется до 20°С тепла, в этот день осадков не прогнозируется", — сообщили Sputnik в субботу в Гидромете.

В понедельник также будет преимущественно без осадков, температура ночью прогнозируется от 0°С до 7°С тепла, днем будет от 16°С до 23°С выше нуля, отметили синоптики.

По их словам, в столице в понедельник сохранится переменная облачность, осадков не будет, ночью прогнозируется 3-5°С тепла, а днем будет гораздо теплее 18°С — 20°С.

Теплая погода наконец возвращается в Беларусь.

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