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В Беларуси отмечается День государственных герба и флага
13.05.2017 10:59 — Разное | Ежедневник
agentika.com
Александр Лукашенко по этому случаю поздравил жителей Беларуси.
"Каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории. Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости. Она успешно развивается, растет ее международный авторитет. В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что государственные герб и флаг объединяют граждан суверенной Беларуси, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству.
День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.
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Александр Лукашенко по этому случаю поздравил жителей Беларуси.
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