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Корреспондент Sputnik: Naviband очень любят иностранные журналисты
13.05.2017 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Финал "Евровидения 2017" с нетерпением ожидает вся Беларусь, чтобы поддержать дуэт Naviband с песней "Гісторыя майго жыцця" на родном белорусском языке. Омрачает нынешний конкурс то, что в нем не принимает участие представительница России. Отсутствие на сцене Евровидения Юлии Самойловой пусть останется на совести устроителей. Тем не менее, белорусы болеют за своих и гордятся тем, что многомиллионная аудитория уже в финале конкурса на протяжении 3 минут будет слушать, как звучит наша "родная мова". Корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Казарцев поделился своими ощущениями от конкурса с места событий.
© Sputnik Владимир Астапкович
"Наших ребят очень любят иностранные журналисты, многие из них ходят с красно-зелеными флагами, поддерживают, пытаются напевать "Хэй-хэй-хай-ай-ай-оу". Многие фанаты конкурса тоже поддерживают нас, особенно украинцы. Украина нам даст 12 баллов", — сказал Казарцев.
При этом корреспондент напомнил неутешительный прогноз букмекеров, которые пророчат белорусам всего лишь 20-е место в финале. При этом, по словам корреспондента, глобальным успехом наших исполнителей уже сейчас можно считать то, что с конкурсной сцены на многомиллионную аудиторию будет вновь звучать белорусский язык.
"На 200 миллионов прозвучит белорусский язык. Многие журналисты, например, британские, признают, что наконец-таки Беларусь это сделала, потому что никто в мире не знает, как звучит наш язык", — отметил Казарцев.
Как ранее сообщал Sputnik,
Комментарий корреспондента Sputnik Евгения Казарцева с места событий слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Украина даст белорусам 12 баллов, убежден находящийся в Киеве корреспондент Sputnik Евгений Казарцев; в день финала конкурса "Евровидение" слушайте включение из...
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