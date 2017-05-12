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Корреспондент Sputnik: Naviband очень любят иностранные журналисты

13.05.2017 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Финал "Евровидения 2017" с нетерпением ожидает вся Беларусь, чтобы поддержать дуэт Naviband с песней "Гісторыя майго жыцця" на родном белорусском языке. Омрачает нынешний конкурс то, что в нем не принимает участие представительница России. Отсутствие на сцене Евровидения Юлии Самойловой пусть останется на совести устроителей. Тем не менее, белорусы болеют за своих и гордятся тем, что многомиллионная аудитория уже в финале конкурса на протяжении 3 минут будет слушать, как звучит наша "родная мова". Корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Казарцев поделился своими ощущениями от конкурса с места событий.

Корреспондент Sputnik: Naviband очень любят иностранные журналисты
© Sputnik Владимир Астапкович
Тео о финале "Евровидения": NaviBand уже победители

"Наших ребят очень любят иностранные журналисты, многие из них ходят с красно-зелеными флагами, поддерживают, пытаются напевать "Хэй-хэй-хай-ай-ай-оу". Многие фанаты конкурса тоже поддерживают нас, особенно украинцы. Украина нам даст 12 баллов", — сказал Казарцев.

При этом корреспондент напомнил неутешительный прогноз букмекеров, которые пророчат белорусам всего лишь 20-е место в финале. При этом, по словам корреспондента, глобальным успехом наших исполнителей уже сейчас можно считать то, что с конкурсной сцены на многомиллионную аудиторию будет вновь звучать белорусский язык.

"На 200 миллионов прозвучит белорусский язык. Многие журналисты, например, британские,  признают, что наконец-таки Беларусь это сделала, потому что никто в мире не знает, как звучит наш язык", — отметил Казарцев.

Как ранее сообщал Sputnik, белорусский дуэт Naviband с песней "Гісторыя майго жыцця" выступит сегодня, 13 мая, в финале международного конкурса "Евровидение" в Киеве. Согласно жеребьевке, Ксения Жук и Артем Лукьяненко выйдут на сцену под третьим номером. Всего же за главную награду конкурса — хрустальный микрофон и право провести следующий конкурс "Евровидение" у себя на родине — сразятся представители 26 стран.

Комментарий корреспондента Sputnik Евгения Казарцева с места событий слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Украина даст белорусам 12 баллов, убежден находящийся в Киеве корреспондент Sputnik Евгений Казарцев; в день финала конкурса "Евровидение" слушайте включение из...

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