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Латвия назвала сроки строительства стены на границе с Беларусью

13.05.2017 13:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Латвии подготовило документ, которым определены сроки строительства и протяженность стены на границы с Беларусью, сообщили латвийские СМИ в субботу.

Латвия назвала сроки строительства стены на границе с Беларусью
© Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси
ГПК: нет ничего плохого в решении Латвии построить "стену" на границе

Это не первый раз, когда Латвия поднимает вопрос о так называемой стене на границе. Предыдущий случай был в марте 2017 года, а ранее — в июле 2016-го.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что стену на восточной границе нужно строить не только с Россией, но и с Беларусью.

В соответствии с данным документом, работы по возведению стены на белорусско-латвийской границе начнутся в 2018 году, общая стоимость данного проекта составит почти 10 миллионов евро.

Также сообщается, что уже в текущем году министерство внутренних дел Латвии начнет закупать оборудование.

В Риге полагают, забор на границе с Беларусью позволит ограничить поток нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы, сообщили латвийские СМИ.

 В Государственном пограничном комитете Беларуси позитивно оценивают инициативу соседней страны по усилению охраны границы. По словам представителей ГПК Беларуси, важно правильно понимать лексику, которая использована в данном контексте. В ГПК уточнили, что белорусские пограничники редко используют слова "стена" или "забор", а говорят "интеллектуальная система управления границей".

 
Теги: Минск
 
 
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В Государственном пограничном комитете Беларуси позитивно оценивают инициативу соседней страны по усилению охраны границы при помощи "интеллектуальной системы...

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