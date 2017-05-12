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Специалисты компании «Лаборатория Касперского» зафиксировали порядка 45 тыс. попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лаборатория Касперского» сообщила о крупнейшей хакерской атаке Специалисты компании «Лаборатория Касперского» зафиксировали порядка 45 тыс. попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру.

Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в«Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России», — отмечается в сообщении. По информации «Лаборатории Касперского», заражения происходили через программу-шифровальщик под названием «WannaCry».«Как показал анализ, атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010», — говорится в сообщении. «Затем на зараженную систему устанавливался руткит, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик», — отметили в компании.По данным экспертов, за расшифровку данных хакеры требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов в криптовалюте Bitcoin. Чтобы снизить риски заражения специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют компаниям предпринять ряд мер. В частности, компания предлагает установить официальный патч от Microsoft, «который закрывает используемую в атаке уязвимость».Серверы Министерства внутренних дел и «МегаФона» подверглись хакерской атаке вечером 12 мая. Представитель оператора связи Петр Лидов-Петровский в разговоре с РБК уточнил, что на ряде компьютеров компании появились «предупреждения с [требованием выкупа в] 300 долларов». «Охват был довольно большой. Это никак не повлияло на связь и абонентов, так как вирус атаковал только наши компьютеры», — отметил.Источник РБК в МВД рассказал об атаке на внутреннюю сеть ведомства. Он уточнил, что атаке подверглись в основном региональные управления министерства. Вирус поразил компьютеры как минимум в трех областях европейской части России. Другой источник РБК в МВД в свою очередь рассказал, что хакеры могли получить доступ к базам ведомства, однако успели ли они скачать оттуда информацию, неизвестно.