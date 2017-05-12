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В Турции в аварию попал микроавтобус с туристами, погибли около 20 человек

13.05.2017 13:58 — Разное | Tut.by  
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Микроавтобус с туристами днем 13 мая попал в аварию в Турции, погибли около 20 человек, сообщают местные СМИ.


Фото: cnnturk.com

Губернатор провинции Мугла, где произошла авария, заявил о 20 погибших, также ранены 11 человек. Сообщается, что они находятся в состоянии разной степени тяжести, поэтому число жертв может увеличиться. Ранее сообщалось о 17 жертвах и 13 пострадавших, передает CNNturk.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. На месте много медиков, также работают спасатели.

 
 
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Ранены 11 человек. Сообщается, что они находятся в состоянии разной степени тяжести, поэтому число жертв может увеличиться.

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