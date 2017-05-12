В Турции в аварию попал микроавтобус с туристами, погибли около 20 человек

Микроавтобус с туристами днем 13 мая попал в аварию в Турции, погибли около 20 человек, сообщают местные СМИ.



Фото: cnnturk.com

Губернатор провинции Мугла, где произошла авария, заявил о 20 погибших, также ранены 11 человек. Сообщается, что они находятся в состоянии разной степени тяжести, поэтому число жертв может увеличиться. Ранее сообщалось о 17 жертвах и 13 пострадавших, передает CNNturk .

SON DAKİKA! Muğla'da tur midibüsü devrildi: 17 ölü…

DHA muhabiri Cihan Kaya olay yerinden son durumu aktardı pic.twitter.com/MHuQV3emWb — Habertürk TV (@HaberturkTV) 13 мая 2017 г.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. На месте много медиков, также работают спасатели.