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В Турции в аварию попал микроавтобус с туристами, погибли около 20 человек
Микроавтобус с туристами днем 13 мая попал в аварию в Турции, погибли около 20 человек,
Губернатор провинции Мугла, где произошла авария, заявил о 20 погибших, также ранены 11 человек. Сообщается, что они находятся в состоянии разной степени тяжести, поэтому число жертв может увеличиться. Ранее сообщалось о 17 жертвах и 13 пострадавших, передает
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. На месте много медиков, также работают спасатели.
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Ранены 11 человек. Сообщается, что они находятся в состоянии разной степени тяжести, поэтому число жертв может увеличиться.
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