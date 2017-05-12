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Льюис после поражения от Франции: Игроки действительно проявили, наконец, настоящий характер

13.05.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о поединке чемпионата мира-2017 с командой Франции, в котором белорусы лидровали в третьем периоде, но в итоге уступили в серии послематчевых буллитов.


Дэйв Льюис. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Что назовете главной причиной проигрыша?

— Это очевидно: менее удачно проведенную серию буллитов. И, конечно, нашей третьей пропущенной шайбой я очень недоволен.

— Зато, видимо, вновь довольны молодежью: лучшим в нашем составе определен Шарангович…

— Не просто доволен, а очень доволен. Шарангович вообще, считаю, был лучшим в нашем составе не только в этом матче. И Воробей, это заметно, чувствует себя на таком уровне все более уверенно.

— Так или иначе, но содержание игры сегодня выгодно отличалось от предыдущих матчей. Нашли, наконец, нужные слова?

— Просто спросил у парней, как долго они играют в хоккей. Кулаков ответил: «25 лет», Коробов — «больше 20». Поэтому просто попросил пойти и сделать свою работу так, как они умеют. И они это сделали. Забросили несколько хороших шайб, перехватили инициативу. Увы, но в итоге все же довольствовались минимумом.

— Насколько серьезны проблемы со здоровьем у Андрея Костицына и Граборенко? Можно ли ожидать их на льду в субботнем матче со Словенией?

— Пока сложно сказать. Андрей в пятницу утром работал на раскатке, но в матче помочь не смог. А Граборенко даже не катался. Будем решать в субботу утром. А еще сегодня мы потеряли Карабаня.

— Будете ли напоминать сейчас команде матч 4 сентября на «Минск-Арене»?

— Игру олимпийской квалификации против тех же словенцев? Едва ли. Сейчас ни к чему копаться в прошлом. После сегодняшней игры лишь сказал парням: «Если завтра будете бороться так же, как сегодня, у нас есть все шансы на успех». Вы же видели, что сегодня игроки действительно проявили, наконец, настоящий характер.

Матч со сборной Словении станет ключевым в борьбе за выживание в элитном дивизионе чемпионата мира и начнется 13 мя в 17.15 по минскому времени.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о поединке чемпионата мира-2017 с командой Франции, в котором белорусы лидировали в третьем...

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