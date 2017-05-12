Кольцов о хоккее: пока нет тренера, который заразил бы всех игрой

Белорусская хоккейная сборная накануне, 12 мая, мужественно провела матч с французами, но, к сожалению, проиграла по буллитам, чем только добавила драматизма в отношение белорусских болельщиков к событиям текущего Чемпионата мира.

Российский артист Николай Кольцов, солист известных ВИА, среди которых "Цветы", "Лейся песня" и "Зодчие", к тому же воспитанник клуба ЦСКА, до сих пор принимающий участие в хоккейных баталиях на любительском уровне, поделился с радио Sputnik Беларусь видением современного хоккея и своим мнением по поводу неудач белорусской сборной.



© REUTERS Xavier Laine ЧМ по хоккею: Беларусь проиграла Франции по буллитам

Собеседник Sputnik, которого называют лучшим хоккеистом среди артистов и лучшим артистом среди хоккеистов, отметил, что для него, человека советской формации, все команды бывшего Советского Союза ощущаются как-то роднее, чем современные игроки, пришедшие из высоких лиг с большими зарплатами.

"В Беларуси, может быть, пока не нашелся такой тренер, который заразил бы всех. С Вячеславом Михайловичем Анисиным мы общались, участник сборной, олимпийский чемпион, он рассказывает о тренере Тарасове, который вставал и гимн Советского Союза пел в раздевалке. Может быть, в белорусской команде пока нет такого тренера, который бы встал и гимн спел", — отметил собеседник.

По мнению Кольцова, люди сейчас рассматривают спорт, скорее, с финансовой точки зрения, нежели с патриотической. Вероятно, поэтому, и результат получается соответственным.

Сегодня в следующем матче ЧМ-2017 белорусская команда сыграет со сборной Словении, а сборная Франции в воскресенье сразиться с командой Чехии.

Как уже сообщал Sputnik, в пятницу, 13 мая, хоккеисты сборной Беларуси набрали первое очко на Чемпионате мира, но при этом уступили по буллитам команде Франции, игра завершилась поражением белорусской сборной со счетом 3:4.

Ранее национальная сборная Беларуси уступила команде Финляндии (3:2), затем проиграла чехам с разгромным счетом 6:1 и потерпела крупное поражение от хоккеистов Канады (6:0). Неудачей для белорусов завершилось и состязание с командой Швейцарии — счет игры 3:0.

Сегодня, 1 мая, в следующем матче мирового первенства белорусская команда сыграет со сборной Словении, а сборная Франции в воскресенье сразиться с командой Чехии.

Комментарий российского артиста и хоккеиста-любителя Николая Кольцова слушайте на радио Sputnik Беларусь.