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В Гродно ребенок на велосипеде врезался в трактор и погиб

13.05.2017 14:34 — Разное | Tut.by  
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В Гродно ребенок на велосипеде врезался в трактор. Ребенок погиб на месте происшествия. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили очевидцы.


На месте работает следственно-оперативная группа. Что конкретно произошло, станет известно позже. Авария произошла около 14.00 13 мая.

Очевидцы говорят, что ребенок ехал за трактором. По какой причине и как именно ребенок врезался в сельхозтехнику, пока не ясно.

— Ребенку примерно 8−9 лет. Люди, которые видели аварию, говорят, что велосипедист то ли растерялся, то ли не успел затормозить и влетел в трактор. А тракторист его заметил не сразу… — говорят люди на месте происшествия.

Будет дополнено.

 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом сообщили очевидцы. Причины трагедии выясняются.

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