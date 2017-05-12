|
В Гродно ребенок на велосипеде врезался в трактор и погиб
В Гродно ребенок на велосипеде врезался в трактор. Ребенок погиб на месте происшествия. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили очевидцы.
На месте работает следственно-оперативная группа. Что конкретно произошло, станет известно позже. Авария произошла около 14.00 13 мая.
Очевидцы говорят, что ребенок ехал за трактором. По какой причине и как именно ребенок врезался в сельхозтехнику, пока не ясно.
— Ребенку примерно 8−9 лет. Люди, которые видели аварию, говорят, что велосипедист то ли растерялся, то ли не успел затормозить и влетел в трактор. А тракторист его заметил не сразу… — говорят люди на месте происшествия.
Будет дополнено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили очевидцы. Причины трагедии выясняются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии