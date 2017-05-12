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Ханок о "Евровидении": конкурс сильных закаляет, слабых отсеивает
13.05.2017 15:24 — Разное | Sputnik Беларусь
И к конкурсу "Евровидение", и ко всем остальным творческим соревнованиям в целом, стоит относиться положительно, поскольку конкурсы сильных закаляют, а слабых отсеивают, отметил на радио Sputnik Беларусь народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок.
"У нас Дима Колдун у нас очень высоко поднялся, но благодаря Филиппу Киркорову, а Тео и Алена Ланская заняли 16-е места, но это уже наша победа, белорусская, потому что на нашем материале все было. 16-е место — хорошо это или плохо, это смотря с какой стороны. Если учесть, что Алла Пугачева заняла 15-е место, а Филипп Киркоров 17-е, то 16-е место — это очень почетно", — сказал Ханок.
© Sputnik / Евгений Казарцев
Композитор отметил, что хорошо узнал коллектив Naviband и реакцию публики на их вступления, поскольку наблюдал за творчеством дуэта во время концертной серии профсоюзов по Беларуси.
"Мне очень импонировало то, что их назвали вторыми (во время подведения итогов голосования в полуфинале "Евровидения" — ред.). Обычно ведь ждешь, нервничаешь. Видимо, по баллам они очень хорошо там прошли. Поэтому я желаю, чтобы они были как минимум 14-ми, чтоб опередить Аллу Борисовну. Но еще лучше, чтоб вошли в десятку, вот это уже была бы победа", — сказал композитор.
Кроме того, Эдуард Ханок считает очевидным преимуществом то, что в финале конкурса в исполнении Naviband еще раз на широкую аудиторию прозвучит песня на белорусском языке.
Как ранее сообщал Sputnik,
Комментарий народного артиста Беларуси, композитора Эдуарда Ханка слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок пожелал дуэту Naviband занять в финале конкурса "Евровидение" как минимум 14-е место, чтобы опередить Аллу Борисовну...
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