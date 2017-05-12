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"Ретро-Минск - 2017": авторитеты из 9 стран мира

13.05.2017 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017" проходит в Минске в субботу, передает корреспондент Sputnik.

Фестиваль ретроавтомобилей в белорусской столице проводится регулярно. К примеру, в 2015 году в центре Минска были представлены раритетные "Жук", "Трабант" и "Богиня".

В субботу в Минске на площади Государственного флага Беларуси состоялось торжественное открытие Международного фестиваля ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017".

"Ретро-Минск - 2017": авторитеты из 9 стран мира
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобили предварительно прошли отбор на участие в слете

В этом году на фестивале в Минске свои раритетные автомобили представили граждане из девяти стран: Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.

"Ретро-Минск - 2017": авторитеты из 9 стран мира
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчане и гости столицы увидели более 150 интересных и достойных экипажей

Как передает корреспондент Sputnik, сегодня в Минске представлены такие уникальные модели, как Buick Eight Special 1940 года выпуска; Citroen DS 23, выпущенный в 1972 году; Chevrolet Monte Carlo 1971 года выпуска, Volvo p1800 "custom"; Oldsmobile Cutlass Supreme Buick Special Two door sedan Deluxe 1951 года выпуска; Chrysler Newport County Sheriff 1975 года выпуска.

Сегодня минчане и гости белорусской столицы увидели более 150 интересных и достойных экипажей разных лет, предварительно прошедших отбор на участие в слете.

"Ретро-Минск - 2017": авторитеты из 9 стран мира
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники фестиваля ретроавтомобилей "Ретро-Минск - 2017"
"Ретро-Минск - 2017": авторитеты из 9 стран мира
© Sputnik / Виктор Толочко
На фестивале свои раритетные автомобили представили граждане из девяти стран

Как сообщили организатора фестиваля, после обеда ретроавтомобили прибудут на Октябрьскую площадь.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 150 интересных и редких машин разных лет прибыли в Минск, чтобы удивить жителей и гостей столицы.

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