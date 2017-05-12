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В Минске мотоциклист врезался в газонокосилку, которая ехала по пешеходному переходу
Авария произошла 12 мая, около 14.00, на развязке проспекта Дзержинского с улицей Железнодорожной. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
По предварительной информации, мотоциклист ехал по проспекту со стороны улицы Голубева в направлении Уманской в крайней правой полосе. На съезде к улице Железнодорожной при перестроении во вторую полосу для опережения троллейбуса он врезался в газонокосилку, которая ехала по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
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Авария произошла 12 мая, около 14.00, на развязке проспекта Дзержинского c улицей Железнодорожной.
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