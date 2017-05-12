ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мотоциклист врезался в газонокосилку, которая ехала по пешеходному переходу

13.05.2017 15:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла 12 мая, около 14.00, на развязке проспекта Дзержинского с улицей Железнодорожной. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

По предварительной информации, мотоциклист ехал по проспекту со стороны улицы Голубева в направлении Уманской в крайней правой полосе. На съезде к улице Железнодорожной при перестроении во вторую полосу для опережения троллейбуса он врезался в газонокосилку, которая ехала по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 12 мая, около 14.00, на развязке проспекта Дзержинского c улицей Железнодорожной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ханок о "Евровидении": конкурс сильных закаляет, слабых отсеивает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика