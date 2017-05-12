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В Турции перевернулся микроавтобус с туристами, погибли 23 человека

13.05.2017 15:46 — Разное | Ежедневник  
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В Турции перевернулся микроавтобус с туристами, погибли 23 человека

ria.ru/Виктория Виатрис

Инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны.

Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции, по последним данным, число жертв выросло до 23 человек, заявил губернатор провинции Мугла Имер Чичек, сообщает РИА Новости.

 Сообщалось, что водитель автобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, из-за чего машина перевернулась. Движение по трассе перекрыто в обе стороны.

"В больнице скончались еще трое пострадавших. Сейчас у нас 20 погибших и 8 раненых", — сказал Чичек в эфире телеканала NTV.

Ранее он сообщал о 20 погибших и 11 раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. По словам губернатора, все пострадавшие — граждане Турции, иностранцев среди них нет. Он также не исключил, что к аварии могла привести лопнувшая шина автобуса.

Как уточнил заместитель губернатора Камиль Кётен, в автомобиле были туристы из провинции Измир, которые ехали на однодневную экскурсию в Мармарис. Среди пострадавших в основном женщины среднего возраста. Кётен также отметил, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

 
 
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Инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны.

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