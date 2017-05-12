ДТП с участием трактора и малолетнего велосипедиста произошло в Гродно: ребенок погиб

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием трактора и малолетнего велосипедиста произошло сегодня в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик.

Он уточнил, что ДТП произошло около 14.00 на улице Юбилейной. В результате ребенок погиб. Пока не ясно, каким образом он оказался под колесами трактора.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавил Андрей Цыдик.-0-