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ДТП с участием трактора и малолетнего велосипедиста произошло в Гродно: ребенок погиб

13.05.2017 15:36 — Разное | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием трактора и малолетнего велосипедиста произошло сегодня в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик.

Он уточнил, что ДТП произошло около 14.00 на улице Юбилейной. В результате ребенок погиб. Пока не ясно, каким образом он оказался под колесами трактора.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавил Андрей Цыдик.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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