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ДТП с участием трактора и малолетнего велосипедиста произошло в Гродно: ребенок погиб
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием трактора и малолетнего велосипедиста произошло сегодня в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик.
Он уточнил, что ДТП произошло около 14.00 на улице Юбилейной. В результате ребенок погиб. Пока не ясно, каким образом он оказался под колесами трактора.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавил Андрей Цыдик.-0-
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ДТП произошло около 14.00 на улице Юбилейной.
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