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"Ретро-Минск - 2017": автораритеты из 9 стран мира
13.05.2017 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017" проходит в Минске в субботу, передает корреспондент Sputnik.
Фестиваль ретроавтомобилей в белорусской столице проводится регулярно. К примеру, в 2015 году в центре Минска были представлены
В субботу в Минске на площади Государственного флага Беларуси состоялось торжественное открытие Международного фестиваля ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017".
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобили предварительно прошли отбор на участие в слете
В этом году на фестивале в Минске свои раритетные автомобили представили граждане из девяти стран: Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчане и гости столицы увидели более 150 интересных и достойных экипажей
Как передает корреспондент Sputnik, сегодня в Минске представлены такие уникальные модели, как Buick Eight Special 1940 года выпуска, Citroen DS 23, выпущенный в 1972 году, Chevrolet Monte Carlo 1971 года выпуска, Volvo p1800 "custom", Oldsmobile Cutlass Supreme Buick Special Two door sedan Deluxe 1951 года выпуска, Chrysler Newport County Sheriff 1975 года выпуска.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники фестиваля ретроавтомобилей "Ретро-Минск - 2017"
Сегодня минчане и гости белорусской столицы увидели более 150 интересных и достойных экипажей разных лет, предварительно прошедших отбор на участие в слете.
© Sputnik / Виктор Толочко
На фестивале свои раритетные автомобили представили граждане из девяти стран
Как сообщили организатора фестиваля, после обеда ретроавтомобили прибудут на Октябрьскую площадь.
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Более 150 интересных и редких машин разных лет прибыли в Минск, чтобы удивить жителей и гостей столицы.
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