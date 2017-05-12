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"Ретро-Минск - 2017": автораритеты из 9 стран мира

13.05.2017 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017" проходит в Минске в субботу, передает корреспондент Sputnik.

Фестиваль ретроавтомобилей в белорусской столице проводится регулярно. К примеру, в 2015 году в центре Минска были представлены раритетные "Жук", "Трабант" и "Богиня".

В субботу в Минске на площади Государственного флага Беларуси состоялось торжественное открытие Международного фестиваля ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017".

"Ретро-Минск - 2017": автораритеты из 9 стран мира
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобили предварительно прошли отбор на участие в слете

В этом году на фестивале в Минске свои раритетные автомобили представили граждане из девяти стран: Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.

"Ретро-Минск - 2017": автораритеты из 9 стран мира
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчане и гости столицы увидели более 150 интересных и достойных экипажей

Как передает корреспондент Sputnik, сегодня в Минске представлены такие уникальные модели, как Buick Eight Special 1940 года выпуска, Citroen DS 23, выпущенный в 1972 году, Chevrolet Monte Carlo 1971 года выпуска, Volvo p1800 "custom", Oldsmobile Cutlass Supreme Buick Special Two door sedan Deluxe 1951 года выпуска, Chrysler Newport County Sheriff 1975 года выпуска.

"Ретро-Минск - 2017": автораритеты из 9 стран мира
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники фестиваля ретроавтомобилей "Ретро-Минск - 2017"

Сегодня минчане и гости белорусской столицы увидели более 150 интересных и достойных экипажей разных лет, предварительно прошедших отбор на участие в слете.

"Ретро-Минск - 2017": автораритеты из 9 стран мира
© Sputnik / Виктор Толочко
На фестивале свои раритетные автомобили представили граждане из девяти стран

Как сообщили организатора фестиваля, после обеда ретроавтомобили прибудут на Октябрьскую площадь.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 150 интересных и редких машин разных лет прибыли в Минск, чтобы удивить жителей и гостей столицы.

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