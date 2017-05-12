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Латвия растеряла перевес в 2 гола в матче с США, норвежцы взяли 1 очко в игре с финнами
Хоккеисты сборной Латвии не удержали перевес в 2 шайбы, а норвежцы сумели зацепить очко в матче с Финляндией в дневных поединках 13 мая в групповом раунде чемпионата мира в Кельне и Париже.
Латвия — США — (1:0, 2:3, 0:2)
Шайбы: 1:0 — Блугерс (Бичевскис, 11.23), 2:0 — Даугавиньш (Джериньш, Роберт Букартс, 20.07), 2:1 — Компхер (Андерс Ли, 29.00), 3:1 — Цибульскис (Индрашис, 31.37, в большинстве), 3:2 — Бьюгстад (Шмальц, Келлер, 33.44), 3:3 — Годро (Троуба, Бьюгстад, 38.37), 3:4 — Копп (Хелллебайк, 56.38), 3:5 — Ларкин (58.58, в пустые ворота).
Броски: 23−33 (8−8, 9−10, 6−15).
Штраф: 6−8.
Вратари: Мерзликин (58.13−58.58; 87,50% отраженных бросков) — Хеллебайк (86,96% отраженных бросков).
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Латвийцы дважды вели в счете с преимуществом в два гола (2:0, 3:1), и до середины поединка ни в чем не уступали американцам. Однако до конца второго периода сборная США сумела отыграться.
Третий период прошел с заметным преимуществом сборной США и за 4 с половиной минуты до сирены американцы смогли-таки добиться своего. Гол оказался очень обидным для латвийского вратаря Элвиса Мерзликина — он неудачно выбросил вверх руку после выстрела Эндрю Коппа, и шайба, срикошетив от ловушки голкипера, опустилась в сетку.
Ну, а в концовке, когда прибалты пошли ва-банк, заменив вратаря шестым полевым игроком, Дилан Ларкин со своей половины площадки поразил пустые ворота — 5:3 в пользу американцев.
Сборная Латвии впервые на нынешнем чемпионате мира пропустила более 2 шайб.
Вечером в группе «А» в Кельне пройдут матчи Россия — Словакия (17.15) и Италия — Германия (21.15).
Норвегия — Финляндия — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 — Бастиансен (Норстебо, 18.38, в большинстве), 1:1 — Хиетанен (Ахо, Лаюнен, 25.33, в большинстве), 1:2 — Хонка (Охтамяя, Ханникайнен, 28.11), 2:2 — Мартинсен (59.31, 6 на 5), 2:3 — Ханникайнен (Пюеряля. 61.55).
Броски: (6−10, 3−10, 10−5, 2−1).
Штраф: 12−24.
Вратари: Хауген (58.12−59.31; 92,31% отраженных бросков) — Корписало (90,48% отраженных бросков).
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Норвежцы хотя и проиграли, но сумели набрать очки в четвертом из пяти поединков чемпионата мира. Они уверенно провели третий период, и были вознаграждены за свою настойчивость за 29 секунд до сирены, когда смогли-таки забить, заменив голкипера Ларса Хаугена дополнительным полевым игроком.
В овертайме норвежцы также попытались искать счастья в атаке, но пропустили контрвыпад финнов Маркус Ханникайнен реализовал буллитный выход один на один с вратарем.
Вечером в группе «В» в Париже пройдут матчи Словения — Беларусь (17.15) и Канада — Швейцария (21.15).
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Хоккеисты сборной Латвии не удержали перевес в 2 шайбы, а норвежцы сумели зацепить очко в матче с Финляндией в дневных поединках 13 мая в групповом раунде чемпионата...
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