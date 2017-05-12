Вирус-вымогатель: ресурсы большинства госорганов РФ не атакованы

МИНСК, 13 мая Sputnik. Вирус-вымогатель WannaCry, атаковавший компьютеры по всему миру, пока не затронул работу компьютерных сетей большинства российских государственных структур, сообщили российские СМИ.

Сообщения о хакерских атаках на сайты российских государственных структур, в том числе и банков, начали появляться в пятницу. Белорусские компетентные органы пока не сообщали о том, что сайты государственных органов Беларуси подверглись хакерской атаке.

Как сообщили российские информационные агентства, Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения, но ресурсы кредитных организаций не скомпрометированы.

В свою очередь Европейское полицейское агентство считает необходимым провести международное расследование кибератаки, затронувшей несколько десятков стран.

"Лаборатория Касперского" 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России", — говорится в заявлении Европола.

Ранее сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. СМИ со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности также сообщили, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

"Последняя атака находится на беспрецедентном уровне и требует комплексного международного расследования, которое позволит установить виновника", — отмечено в сообщении, опубликованном на сайте Европола.

Европол также отмечает, что тесно сотрудничает подразделениями по борьбе с киберпреступлениями в странах, затронутых кибератакой, а также взаимодействует с ключевыми партнерами в этой сфере.

Белорусские компетентные органы пока не сообщали о кибератаках на сайты госструктур и банков страны.