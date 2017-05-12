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Водитель Mitsubishi, собираясь закурить за рулем, стал искать зажигалку и устроил серьезную аварию

13.05.2017 17:22 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили травмы в ДТП, которое произошло 12 мая, в 21.00, в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель Mitsubishi Galant ехал по трассе Минск — Молодечно — Нарочь. На 39-м километре дороги он совершил наезд на остановившийся для поворота налево Volkswagen Passat. От удара последний выехал на полосу встречного движения и врезался в Fiat Palio.

В результате ДТП водитель Mitsubishi, 34-летний водитель Volkswagen и 37-летняя пассажирка Fiat получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По словам виновника аварии, он искал зажигалку, чтобы прикурить сигарету, поэтому отвлекся от управления.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП столкнулись три автомобиля. Три человека получили травмы.

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