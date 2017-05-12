Водитель Mitsubishi, собираясь закурить за рулем, стал искать зажигалку и устроил серьезную аварию

Три человека получили травмы в ДТП, которое произошло 12 мая, в 21.00, в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель Mitsubishi Galant ехал по трассе Минск — Молодечно — Нарочь. На 39-м километре дороги он совершил наезд на остановившийся для поворота налево Volkswagen Passat. От удара последний выехал на полосу встречного движения и врезался в Fiat Palio.

В результате ДТП водитель Mitsubishi, 34-летний водитель Volkswagen и 37-летняя пассажирка Fiat получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По словам виновника аварии, он искал зажигалку, чтобы прикурить сигарету, поэтому отвлекся от управления.

По факту ДТП проводится проверка.