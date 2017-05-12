Битва за выживание: белорусские хоккеисты играют со Словенией. Онлайн TUT!

Сборная Беларуси по хоккею проводит, вероятно, важнейший матч на чемпионате мира в Париже.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В игре со Словенией может определиться, какая из команд покинет высший дивизион. Поражение в основное время лишит проигравшего всех шансов на спасение. Накануне этой игры кажда из команд имеет в активе по одному набранному баллу.

Словения: Крошель (Пинтарич); Претнар — Ковачевич (А), Еглич — Тичар — Саболич; Грегорц — Робар, Урбас (А) — Муршак (К) — Верлич; Видмар — Краньц, Родман — Ограеншек — Голичич; Подлипник — Репе, Мушич — Пем — Куралт.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов (А) — Лисовец, А.Костицын — Ковыршин — С.Костицын; Хенкель — Шинкевич, Павлович (А) — Шарангович — Лингле; Воробей — Евенко, Демков — Стась (К) — Кулаков; Когалев — Волков — Дрозд; Стефанович.



Беларусь 0−0 Словения

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