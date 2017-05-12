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Латвия отгородится от Беларуси 120-километровым забором
13.05.2017 17:39 — Разное | Ежедневник
На границе между Латвией и Беларусью будет возведен забор общей длиной 120 км, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на подготовленный Министерством внутренних дел Латвии документ.
Предполагается, что забор позволит ограничить поток нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы, пишет
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На границе между Латвией и Беларусью будет возведен забор общей длиной 120 км, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на подготовленный Министерством внутренних дел...
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