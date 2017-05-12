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Латвия отгородится от Беларуси 120-километровым забором

13.05.2017 17:39 — Разное | Ежедневник  
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Латвия отгородится от Беларуси 120-километровым забором

На границе между Латвией и Беларусью будет возведен забор общей длиной 120 км, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на подготовленный Министерством внутренних дел Латвии документ.

Предполагается, что забор позволит ограничить поток нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы, пишет DELFI.

Работы по возведению забора начнутся в 2018 году. Общая стоимость проекта составит 9,6 млн евро. В этим году МВД планирует провести закупку на разработку проекта. Ранее уже сообщалось, что забор высотой два метра планируется возвести из металлической сетки, которая используется для ограничения доступа на промышленные и военные объекты. В настоящее время уже идут работы по возведению забора на границе с Россией. Согласно проекту, общая длина этого забора составит 92 км (общая длина границы между Латвией и Россией составляет 270 км).

 

 
 
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На границе между Латвией и Беларусью будет возведен забор общей длиной 120 км, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на подготовленный Министерством внутренних дел...

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