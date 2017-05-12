Несколько экспертиз назначено по факту смерти школьника-велосипедиста в Гродно

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько экспертиз назначено по факту смерти школьника в Гродно, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Известно, что около 14.00 мальчик 2008 года рождения ехал на велосипеде на улице Юбилейной. В ГАИ УВД отметили, что на данный момент пока рано говорить о причинах гибели ребенка. В настоящее время на месте происшествия работают опытные сотрудники областного управления Госавтоинспекции, Госкомитета судебных экспертиз и управления Следственного комитета по Гродненской области.

Был ли контакт с каким-либо транспортным средством и от чего наступила смерть ребенка - еще предстоит выяснить в результате авто-технической, судебно-медицинской и некоторых других экспертиз.

Ранее сообщалось, что в происшествии фигурировал трактор.-0-