«Один пояс – один путь» – международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более 60 стран.

На территории, через которую пройдут торговые маршруты, проживает 63 процента населения планеты. К инициативе присоединились более ста стран и международных организаций.

Беларусь является одной из основных стран-участниц проекта, по ее территории проходит предполагаемый маршрут из Китая в Европу.