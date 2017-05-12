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Беларусь на новом "Шелковом пути"
13.05.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
«Один пояс – один путь» – международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более 60 стран.
На территории, через которую пройдут торговые маршруты, проживает 63 процента населения планеты. К инициативе присоединились более ста стран и международных организаций.
Беларусь является одной из основных стран-участниц проекта, по ее территории проходит предполагаемый маршрут из Китая в Европу.
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Предполагаемые маршруты международной инициативы Китая «Один пояс – один путь», экономики основных стран-участниц проекта – в инфографике Sputnik.
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