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В Минском районе VW врезался в МАЗ дорожников: пожилые супруги из легковушки серьезно травмированы
Пожилые супруги получили серьезные травмы в ДТП, которое произошло днем 12 мая на трассе Р1 Минск — Дзержинск.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 78-летний водитель Volkswagen Golf на 18-м километре трассы совершил наезд на находившийся в его полосе движения и обозначенный дорожными знаками автомобиль дорожной службы МАЗ, осуществлявший работы по ремонту покрытия проезжей части.
В результате ДТП водитель легковушки и его 77-летняя жена получили серьезные телесные повреждения и были госпитализированы.
По данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Авария произошла 12 мая, в 10.55, на трассе Минск - Дзержинск.
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