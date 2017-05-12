В Минском районе VW врезался в МАЗ дорожников: пожилые супруги из легковушки серьезно травмированы

Пожилые супруги получили серьезные травмы в ДТП, которое произошло днем 12 мая на трассе Р1 Минск — Дзержинск.



Фото: ГАИ Минской области

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 78-летний водитель Volkswagen Golf на 18-м километре трассы совершил наезд на находившийся в его полосе движения и обозначенный дорожными знаками автомобиль дорожной службы МАЗ, осуществлявший работы по ремонту покрытия проезжей части.



Фото: ГАИ Минской области

В результате ДТП водитель легковушки и его 77-летняя жена получили серьезные телесные повреждения и были госпитализированы.



Фото: ГАИ Минской области

По данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.