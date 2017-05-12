Главные пограничники стран СНГ приедут в Алматы 18 мая

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Заседание Совета командующих пограничными войсками стран Содружества состоится 18 мая в Алматы (Казахстан), сообщили Sputnik в субботу в пресс-службе Исполкома СНГ.

По словам сотрудников пресс-службы, Члены Совета обсудят обстановку на внешних границах государств — участников СНГ Центрально-Азиатского региона.

Также в Алматы будет обсужден ход подготовки и проведения совместных спецпогранопераций и оперативно-профилактических мероприятий в акватории Каспийского моря в 2017 году, отметили в штаб-квартире СНГ.

В Алматы также планируется рассмотреть вопросы организации взаимодействия пограничных и иных ведомств стран Содружества в оказании помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах.

Главы пограничных ведомств стран СНГ планируют обсудить вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Кроме того, как отметили в пресс-службе Исполкома СНГ, в Алматы будет обсуждаться возможность межгосударственного обмена информацией между погранведомствами, а также взаимодействие Совета командующих пограничными войсками со специализированными учреждениями системы ООН в сфере охраны границ в 2015-2016 годах и подходы к его совершенствованию.