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Машина без водителя насмерть сбила пенсионерку в Витебске

13.05.2017 18:55 — Разное | БелТА  
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Машина без водителя насмерть сбила пенсионерку в Витебске
Фото ГАИ

13 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Машина без водителя насмерть сбила пенсионерку в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 13 мая около 14.30. "Жительница Витебска 1980 года рождения за рулем Toyota приехала на работу по знакомому маршруту и припарковала машину на уклоне. Через некоторое время она услышала крики прохожих о том, что ее машина катится назад. Подбежав, увидела, что автомобиль уже успел задними колесами переехать пожилую женщину. Видимо, она шла вдоль обочины, когда авто неожиданно покатилось и сбило ее", - пояснил Александр Казючиц.

Прибывшие спасатели помогли извлечь 70-летнюю женщину из-под машины, однако медики констатировали смерть пенсионерки. По данному факту проводится проверка, иномарка доставлена на штрафстоянку. Будут назначены экспертизы, которые помогут установить, почему автомобиль покатился назад.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Прибывшие спасатели помогли извлечь пострадавшую 70-летнюю женщину из-под машины, но медики констратировали смерть пенсионерки. По данному факту проводится...

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