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Белорусский теннисист выиграл турнир в Узбекистане

13.05.2017 20:11 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в узбекском Карши (призовой фонд — $ 75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке Егор Герасимов, занимающий 225-е место в мировом рейтинге, обыграл турецкого теннисиста Кема Илкеля, который находится на 326-й позиции — 6:3, 7:6 (7:4).

В Риме началась квалификация женского турнира с призовым фондом $ 2,7 млн.

В первом раунде белоруска Александра Саснович (94) будет соперничать с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (27) уступила Дарье Гавриловой из Австралии (27) — 2:6, 6:4, 2:6.

 
 
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Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в узбекском Карши (призовой фонд - $ 75 тыс.).

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