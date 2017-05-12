Белорусский теннисист выиграл турнир в Узбекистане

Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в узбекском Карши (призовой фонд — $ 75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке Егор Герасимов, занимающий 225-е место в мировом рейтинге, обыграл турецкого теннисиста Кема Илкеля, который находится на 326-й позиции — 6:3, 7:6 (7:4).

В Риме началась квалификация женского турнира с призовым фондом $ 2,7 млн.

В первом раунде белоруска Александра Саснович (94) будет соперничать с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (27) уступила Дарье Гавриловой из Австралии (27) — 2:6, 6:4, 2:6.