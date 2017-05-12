ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маск показал видео испытаний скоростного тоннеля для автомобилей

13.05.2017 20:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский бизнесмен и изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск показал видео испытаний скоростного тоннеля для автомобилей под Лос-Анджелесом. Видео Маск опубликовал на своей странице в Instagram.

​По словам бизнесмена, сейчас проходит испытание работающей на электрической тяге платформы, с помощью которой можно будет преодолеть расстояние из Вествуда в Лос-Анджелес за пять минут. Как отмечает издание The Verge, стандартное время преодоления такого маршрута составляет 30-​​45 минут.

Максимальная скорость передвижения по тоннелю составит 200 км/ч. По данным издания, первый маршрут должен пройти из Лос-Анджелеса в Кальвер-Сити, Санта-Монику, штат Калифорния, и Шерман Оукс.

«Неясно, получил ли Маск необходимое разрешение от городской власти на этот тоннель», — сказано в материале. Как сообщает The Verge со ссылкой на пресс-службу управления общественных работ Лос-Анджелеса, работа Маска «требует тщательного обсуждения в городском совете».

Илон Маск начал испытания трека для сверхзвуковых перевозок в 2016 году. В компании рассказали, что для проекта ему​ удалось привлечь $ 100 млн инвестиций.

26 апреля SpaceX опубликовала в Instagram снимок первого бурильного аппарата компании The Boring Company. Сообщалось, что он будет использован для рытья подземных тоннелей в Лос-Анджелесе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам бизнесмена, сейчас проходит испытание работающей на электрической тяге платформы, с помощью которой можно будет преодолеть расстояние из Вествуда в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россия разгромила Словакию на чемпионате мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика