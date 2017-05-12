Американский бизнесмен и изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск показал видео испытаний скоростного тоннеля для автомобилей под Лос-Анджелесом. Видео Маск опубликовал на своей странице в Instagram.

​По словам бизнесмена, сейчас проходит испытание работающей на электрической тяге платформы, с помощью которой можно будет преодолеть расстояние из Вествуда в Лос-Анджелес за пять минут. Как отмечает издание The Verge, стандартное время преодоления такого маршрута составляет 30-​​45 минут.

[Warning, this may cause motion sickness or seizures] This is a test run of our electric sled that would transport cars at 125 mph (200 km/h) through the tunnels, automatically switching from one tunnel to the next. Would mean Westwood to LAX in 5 mins. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:48 PDT

Максимальная скорость передвижения по тоннелю составит 200 км/ч . По данным издания, первый маршрут должен пройти из Лос-Анджелеса в Кальвер-Сити, Санта-Монику, штат Калифорния, и Шерман Оукс.

«Неясно, получил ли Маск необходимое разрешение от городской власти на этот тоннель», — сказано в материале. Как сообщает The Verge со ссылкой на пресс-службу управления общественных работ Лос-Анджелеса, работа Маска «требует тщательного обсуждения в городском совете».

Илон Маск начал испытания трека для сверхзвуковых перевозок в 2016 году. В компании рассказали, что для проекта ему​ удалось привлечь $ 100 млн инвестиций.

26 апреля SpaceX опубликовала в Instagram снимок первого бурильного аппарата компании The Boring Company. Сообщалось, что он будет использован для рытья подземных тоннелей в Лос-Анджелесе.