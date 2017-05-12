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Россия разгромила Словакию на чемпионате мира по хоккею

13.05.2017 19:59 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты сборной России в Кельне без особых проблем разобрались со словаками в 5-м туре групповой стадии чемпионата мира и возглавили турнирную таблицу в группе «А».


Фото: iihfworlds2017.com

Россия — Словакия — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Дадонов (Гусев, Шипачев, 1.12), 2:0 — Дадонов (Гусев, Шипачев, 13.32, в большинстве), 3:0 — Миронов (19.19), 4:0 — Кучеров (Ткачев, Киселевич, 22.53), 5:0 — Телегин (Зуб, Плотников, 32.50), 6:0 — Гавриков (Шипачев, Дадонов, 55.47).

Броски: 39−22 (17−6, 10−12, 12−4).

Штраф: 6−8.

Вратари: Василевский (% отраженных бросков) — Ю. Гудачек (% отраженных бросков).

Лишь сборные России и Канады пока не знают поражений со старта чемпионата мира. Кроме того, во втором матче подряд россияне не пропускают ни одной шайбы.

Вечером в группе «А» в Кельне состоится матч Италия — Германия (21.15). В группе «В» в Париже пройдет поединок Канада — Швейцария (21.15).

 
 
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Хоккеисты сборной России в Кельне без особых проблем разобрались со словаками в 5-м туре групповой стадии чемпионата мира и возглавили турнирную таблицу в группе...

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