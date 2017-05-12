Беларусь одержала первую победу на ЧМ-2017 и сохранила прописку в элитном дивизионе



reuters.com

Перед этим сборная вновь заставила понервничать ее поклонников, проиграв первый период Словении.

После того, как Павлович открыл счет на 13-й минуте, последовали два выпада Словении. На 16-й минуте Еглич сравнял счет – 1:1, а в конце периода Родман вывел балканцев вперед – 1:2.

Второй период остался за сборной Беларуси, который выиграла его с общим счетом 4:0. Отличились Ковыршин (20-я минута), Павлович (29-я), Шинкевич- (38-я) и Стась (39-я).

В третьем периоде команды не смогли забить и важнейший на этом мировом первенстве матч для нашей сборной закончился со счетом 5:2.

Как бы не сложилась оставшаяся игра сборной Беларуси в группе В с Норвегией (она состоится 16 мая), наша сборная займет в своей группе итоговое 7-е место и завершит выступление на ЧМ-2017.