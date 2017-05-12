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Мутко заявил, что Россия не будет отменять лимит на легионеров, несмотря на решение ЕАЭС

13.05.2017 21:07 — Разное | Tut.by  
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Ограничения для спортсменов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохранятся в России. Об этом заявил журналистам вице- премьер РФ Виталий Мутко, сообщает ТАСС.

Виталий Мутко. Фото: Reuters

Напомним, что 11 мая на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение уведомить государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран Союза.

ЕЭК попросила правительства стран ЕАЭС в течение десяти календарных дней с даты вступления в силу этого решения проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС.

— Пока сегодня действует тот порядок, который существует. Есть спортивное гражданство, которое введено российским законодательством, и спортивным гражданством обладает только гражданин России. Мы ввели ограничения, которыми защищаем свой рынок, включая доморощенных игроков, и они будут сохраняться, — прокомментировал ситуацию Мутко.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В настоящее время спортсмены из четырех последних стран считаются легионерами в составах российских клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других турнирах.

 
 
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Ограничения для спортсменов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохранятся в России. Об этом заявил журналистам вице- премьер РФ Виталий Мутко.

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