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Льюис: Рад за людей, позволивших тренировать и комплектовать команду исходя из нашего видения

13.05.2017 21:44 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после победы над Словенией и сохранения прописки в элитном дивизионе чемпионата мира признался, что после первого периода сказал в адрес хоккеистов нелицеприятные слова, сообщает пресс-служба ФХБ.


Дэйв Льюис. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В первом периоде словенцы действительно диктовали нам условия игры, очень хорошо действовали в большинстве. Я не до конца уверен в том, что произошло во втором периоде, но гол Ковыршина в самом начале трети и несколько удачных отскоков, использованных нашими ребятами, предопределили исход встречи.

Я рад за всех игроков, за людей, причастных к подготовке команды и позволивших нам тренировать и комплектовать команду исходя из нашего видения.

Точно не помню, что сказал ребятам после первого периода, но это точно было что-то нелицеприятное. Может, именно это подстегнуло их бежать вперед с первых минут второй двадцатиминутки.

Этот турнир для всех выдался тяжелым. Если бы мы смогли отобрать очки у финнов, добиться победы над Францией, конечно, итог был бы совсем другой. Не могу сказать, что игра с Норвегией для нас ничего не значит и нас может подвести недостаток мотивации. Все ребята — профессиональные спортсмены. Просто отбыть номер для них недостаточно — в каждом матче они хотят побеждать, — сказал Дэйв Льюис.

Ник Жупанчич, главный тренер сборной Словении:

— Первый период мы начали очень хорошо, несмотря на то, что первыми забили белорусы, инициатива была у нас. Второй период предопределил исход матча. Мы старались играть в давление, однако команда Беларуси состоит из очень умных и опытных игроков, поэтому мы так и не смогли вернуться в игру. Сегодня соперник заслужил эту победу, — сказал наставник словенской команды.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после победы над Словенией и сохранения прописки в элитном дивизионе чемпионата мира признался, что после первого...

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