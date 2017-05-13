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Швейцарские хоккеисты обыграли Канаду, Германия победила Италию

13.05.2017 23:47 — Разное | Tut.by  
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Сборная Швейцарии совершила одну из главных сенсаций чемионата мира по хоккею, обыграв в овертайме сборную Канады.


Reuters

Канада — Швейцария — 2:3 ОТ

Канадцы быстро повели в счете благодаря голам О`Райли и Марнера, но слишком рано поверили в победу. Счет 2:0 сохранялся до начала третьего периода, в котором швейцарцы смогли отыграться и перевести матч в овертайм, где они и одержали победу. Херцог отметился дублем, еще один гол на счету Праплана.

Германия — Италия — 4:1


Германия уверенно обыграла аутсайдера группы, А Италию. У немцев отлилились Эрхофф, Я. Зайденберг, Кахун и Плахта. Единственную шайбу итальянцев забросил Маркетти.

 
 
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Сборная Швейцарии совершила одну из главных сенсаций чемионата мира по хоккею, обыграв в овертайме сборную Канады.

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