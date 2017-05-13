Швейцарские хоккеисты обыграли Канаду, Германия победила Италию

Сборная Швейцарии совершила одну из главных сенсаций чемионата мира по хоккею, обыграв в овертайме сборную Канады.



Reuters

Канада — Швейцария — 2:3 ОТ

Канадцы быстро повели в счете благодаря голам О`Райли и Марнера, но слишком рано поверили в победу. Счет 2:0 сохранялся до начала третьего периода, в котором швейцарцы смогли отыграться и перевести матч в овертайм, где они и одержали победу. Херцог отметился дублем, еще один гол на счету Праплана.

Германия — Италия — 4:1





Германия уверенно обыграла аутсайдера группы, А Италию. У немцев отлилились Эрхофф, Я. Зайденберг, Кахун и Плахта. Единственную шайбу итальянцев забросил Маркетти.