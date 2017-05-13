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Поцелуй Ксюши и Артема из NaviBand взорвал соцсети

13.05.2017 23:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Участники группы NaviBand Ксения Жук и Артем Лукьяненко поцеловались в прямом эфире "Евровидения-2017".

Поцелуй Ксюши и Артема из NaviBand взорвал соцсети
© REUTERS Gleb Garanich
NaviBand выступили в финале "Евровидения"

Финал "Евровидения" проходит в эти минуты в Киеве, за победу в шоу сражаются 26 стран, в том числе — и белорусские конкурсанты NaviBand.

В конце исполнения своей песни белорусские музыканты поцеловались в прямом эфире. Подобного не было в ходе полуфинала или репетиций финала, поэтому поцелуй солистов Ксении Жук и Артема Лукьяненко всех шокировал и умилил.

Социальные сети бурно обсуждают поцелуй белорусских музыкантов — все отмечают, что это было очень естественно и сразу вызвало восторг.

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