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Поцелуй Ксюши и Артема из NaviBand взорвал соцсети
13.05.2017 23:36 — Разное | Sputnik Беларусь
КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Участники группы NaviBand Ксения Жук и Артем Лукьяненко поцеловались в прямом эфире "Евровидения-2017".
© REUTERS Gleb Garanich
Финал "Евровидения" проходит в эти минуты в Киеве, за победу в шоу сражаются 26 стран, в том числе — и белорусские конкурсанты NaviBand.
В конце исполнения своей песни белорусские музыканты поцеловались в прямом эфире. Подобного не было в ходе полуфинала или репетиций финала, поэтому поцелуй солистов Ксении Жук и Артема Лукьяненко всех шокировал и умилил.
Социальные сети бурно обсуждают поцелуй белорусских музыкантов — все отмечают, что это было очень естественно и сразу вызвало восторг.
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