Поцелуй Ксюши и Артема из NaviBand взорвал соцсети

КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Участники группы NaviBand Ксения Жук и Артем Лукьяненко поцеловались в прямом эфире "Евровидения-2017".



© REUTERS Gleb Garanich NaviBand выступили в финале "Евровидения"

Финал "Евровидения" проходит в эти минуты в Киеве, за победу в шоу сражаются 26 стран, в том числе — и белорусские конкурсанты NaviBand.

В конце исполнения своей песни белорусские музыканты поцеловались в прямом эфире. Подобного не было в ходе полуфинала или репетиций финала, поэтому поцелуй солистов Ксении Жук и Артема Лукьяненко всех шокировал и умилил.

Социальные сети бурно обсуждают поцелуй белорусских музыкантов — все отмечают, что это было очень естественно и сразу вызвало восторг.