К нашей радости светлыми праздничными буквами: победа — 5:2! Прописка в элитном дивизионе на датский чемпионат мира-2018 сохранена.



© REUTERS Xavier Laine У белорусов в Париже перехватило дыхание от французского поцелуя

Париж со своим финалом

Главный город чемпионата мира — немецкий Кельн, где состоятся четыре медальных поединка турнира, к чему Париж по ходу развития соревновательной интриги начал серьезно ревновать. Может не сразу, но французская столица увлеклась хоккейным форумом, чему весьма способствовала экспансия хозяйской дружины. Победы — это реклама, а реклама — двигатель прогресса.

Благо за викториями у подопечных Дэйва Хендерсона дело не стало. В том числе "трехцветные" обыграли по буллитам и белорусов, хотя на выходе из этого поединка больше сожалели об упущенном, чем радовались приобретенному.

Но именно такой исход баталии в рамках тренерского дерби "двух Дэйвов" все же наградил Париж своеобразным финалом в борьбе за выживание в элитном дивизионе. Драка андердогов, сумевших до очной битвы лишь по разу не проиграть в основное время.



© REUTERS Grigory Dukor Хоккей: белорусы набрали первые очки на ЧМ в игре против французов

Конечно, это была во многих отношениях местечковая интрига. Но и для белорусов, и для словенцев на кону стояло ближайшее будущее национального хоккея, вкупе с фарватером, определяющим отдаленную перспективу. Проигрыш означал депрессию. Успех гарантировал, что, несмотря на все "против", которыми оказалась полна французская реальность, появятся и голоса "за". Вместе с надеждами, что все страшное уже позади, и никогда не повторится.

Словения не боялась, но тряслась

О проблемах белорусской сборной все было прекрасно известно. Куда не ткни, везде было столь тонко, что постоянно рвалось. До дыр. Голкипер Лаланд спасителем не стал. В обороне ошибались постоянно, а в атаке даже при большом желании, было мало остроты. А, когда она появлялась, то Лингле бросал в штангу, как это случилось на последних секундах основного времени матча с Францией при равном счете. Но отрадной новостью от Льюиса стало возвращение в состав защитника Граборенко и нападающего Андрея Костицына. Оно и правильно: в любом матче "жизни" должны играть все — даже "мертвые".



© REUTERS Grigory Dukor ЧМ по хоккею-2017: Беларусь-Словения

Но говорить, что возвращение в строй двух белорусских мастеров с известными фамилиями испугало словенцев — никак нельзя. Они уже давно нас не боятся, о чем сказали их виктории в двух кряду олимпийских квалификациях, оставившие белорусов без участия в Белых играх. Причем в последний раз это случилось в Минске — 4 сентября 2016 года. Другое дело, что, несмотря на бравые реляции, которыми отличились в словенском лагере, собственное состояние команды было далеко от идеала. Причем не только потому, что в Париж не приехал легендарный нападающий "Лос-Анджелес" Копитар. Точнее, не только поэтому.

Все словенские журналисты в один голос отмечали, какие не лучшие изменения произошли с их любимцами по сравнению с минским образцом. И эти жалобы удивительно гармонировали с монотонным скулением, что приходилось издавать в Париже и представителям белорусских СМИ. В общем, это был вариант, когда в наличии имелись коса и камень, нашедшие друг друга. Но, кому какая достанется роль — было неясно.

Поэтому обе команды сильно трясло перед первым вбрасыванием. Как в лихорадке! Ведь определять слабейшего гораздо неприятнее, чем выявлять сильнейшего. Однако! Умение обратить волнение себе на пользу, а сопернику во вред — и есть один из главных ключей к победе в споре равных.

Бенефис Павловича и Шинкевича

Это был, действительно, матч сопоставимых соперников. Белорусы начали лучше, заставив ошибиться соперника уже в первой же смене. Брат-2 и Ковыршин отдали отличные пасы себе за спину, но Брат-1 бросил мимо дальнего угла. Но словенцы продолжили ошибаться, и создали момент для Павловича отличным броском открывшего счет, чего ранее с белорусами в Париже не случалось.



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Но проблема заключалось в том, что и словенцы легко находили пути к воротам Лаланда. Что-то Кевин отбил, но дважды, тем не менее, капитулировал. В меньшинстве ему не помогли защитники, не зачистившие пятачок, а затем наш канадец пропустил традиционную шайбу в верхний сектор ворот.

Тем неожиданней получилась фактически досрочная и счастливая для белорусов развязка. В первой же смене второго периода Андрей Костицын совершил рейд за ворота словенцев, откуда наградил пасом Ковыршина — 2:2. А затем за дело взялась связка Павлович — Шинкевич. Она сделала первый гол белорусов, чтобы развить этот успех еще двумя результативными акциями, в ходе которых защитник тараном подключался к наступлению по центру.



© REUTERS Grigory Dukor ЧМ по хоккею-2017: Беларусь-Словения

Да и Стась реализовал большинство в классической трудовой манере центрфорварда, сыграв на добивание при реализации численного преимущества. 5:2 — отличный задел, при выигранном со счетом 4:0 втором периоде. Хотя по его ходу Лингле и Демкова огрели по уху, а Хенкель сам нашел себе беду, неосторожно свалив на себя соперника. Но Кристиан мужественно вернулся в игру в третьем периоде, в котором все попытки словенцев вернуть интригу, ни к чему плохому для нас не привели.

Можно было выдохнуть… И даже вздохнуть!

Дэйв Льюис: счастлив за ребят!

© Sputnik Алексей Куденко Льюис: сборной не стоит вспоминать сентябрьское поражение от словенцев

— Сегодня мы победили, и я — счастлив. За всех хоккеистов, за всех коллег, за весь персонал сборной, имевший отношение к организации тренировочного процесса, который есть главная суть любой команды. Счет 5:2 — хороший, но все, кто видел матч, знают, что нам и сегодня пришлось нелегко. Мы проиграли первый период. Я не помню точно, что было сказано в раздевалке, но это было что-то нелицеприятное. Да, лучшим в нашем составе признали Павловича, но, конечно, я согласен и с высокой оценкой хоккея Шинкевича. Илья показал себя воином. Настоящим воином-победителем. Забросил важнейшую шайбу, сделав все для двух результативных атак Павловича. После такого хоккея ребят усталость резко уменьшается, хотя турнир в силу сложного расписания для нас, действительно, тяжелейший. Но главным образом — морально. Победы, окрыляют, поражения — прибивают к земле, понижают степень уверенности в собственных силах. А если бы мы зацепили финнов, дожали бы Францию (мое мнение не изменилось — мы были ближе к виктории в пятницу) — было бы вообще все иначе.

Игорь Рачковский: риски переходного периода

Председатель ФХРБ Игорь Рачковский тоже, безусловно, получил повод вздохнуть с облегчением.

— Разумеется, события чемпионата мира в Париже будут осмысливаться с различных углов зрения. Результат неоднозначный, но сегодня надо порадоваться за белорусский хоккей. Мы сохранили прописку в элите. Более того, стран, чьи национальные команды всех официальных возрастов, будут выступать в сильнейших дивизионах — не больше десятка. А ведь сейчас в нашем хоккее — переходный период. Это — объективно. Это — болезненно. Мы совершаем ошибки. Но, тем не менее, осознанно отказались от тактики отсрочки, чтобы не ввести белорусский хоккей в полную стагнацию, буквально, через несколько лет. А в Париже против нас сыграло расписание чемпионата — катастрофическое. Нас не оправдывает тяжелейший календарь стартовых баталий, но то, что второй год подряд белорусов судьба не милует — факт бесспорный. Психологически мы оказались в яме. Как этого избежать? Советчиков и советов много, но, как я понимаю, во-первых, необходимо находиться в команде, чтобы чувствовать все нюансы. Во-вторых, предпринимать какие-то неординарные шаги. А болельщики должны помнить: никто не приезжает на чемпионат мира проигрывать. Все стремятся к победам. И сегодня она случилась!